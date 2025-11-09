Así se desarrollará la Semana del Emprendimiento en Majadahonda: talleres, 'hackatón junior' y 12.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Majadahonda celebrará entre el 10 y el 14 de noviembre la Semana del Emprendimiento, un programa con talleres, clase magistral y una jornada de emprendimiento junior para fomentar la iniciativa empresarial en el municipio y acercarla a los más jóvenes.

La concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Ana Camins, ha subrayado que la cita “además de poner rostro al emprendimiento en Majadahonda va a ofrecer a todos los participantes las herramientas necesarias para poner en marcha sus ideas y sus negocios y a fomentar el emprendimiento entre los niños y jóvenes, el futuro de nuestra ciudad”.

Aprender para emprender

Bajo el lema “Aprender para emprender”, el consistorio, en colaboración con Cruz Roja Majadahonda y el Instituto de Formación Profesional María de Zayas y Sotomayor, programará sesiones sobre motivación, resiliencia y autogestión, comunicación eficaz de ideas, herramientas de inteligencia artificial (IA) y creación de marca. Los talleres se desarrollarán en C/ Doctor Fleming, 1 y en el IES María de Zayas y Sotomayor, con grupos para jóvenes de 16 a 30 años y para público general.

La agenda se completa con tres clases maestras en el aula de formación de la Concejalía (Av. de Guadarrama, 34): “Deja de ser esclavo de tu negocio” (11 de noviembre), “Cómo reducir tu deuda empresarial” (12 de noviembre) y “Los principales riesgos de un empresario” (14 de noviembre).

El miércoles 12, de 9.30 a 12.30 horas, se celebrará en el polideportivo municipal La Granadilla (C/ Miguel Hernández, 17) la jornada de emprendimiento junior “Una aventura para fomentar vocaciones emprendedoras”, un ‘hackatón junior’ en el que 230 escolares de 6º de Primaria de media docena de colegios diseñarán soluciones creativas para su entorno en un ejercicio de co-creación que involucra también a los docentes.

La gala de los Premios “Majadahonda Emprende” tendrá lugar el jueves 13 de noviembre, de 12.00 a 14.00, en el Auditorio de la sede de la Policía Municipal. Tras las ponencias de emprendedores locales, se entregarán los reconocimientos a “Mejor Proyecto de Emprendimiento”, “Mejor Startup” y “Mejor Iniciativa Emprendedora”, con 12.000 euros en total, además de diplomas a empresarios con trayectorias destacadas en el municipio.