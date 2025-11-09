Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE

El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto

La demora en la devolución de los trabajos retrasa la normalización del servicio, prevista inicialmente para las 8.00 horas de este domingo

Archivo - Varias personas a las puertas de la estación del tren de Chamartín con motivo de la incidencia producida en un tren Alicante-Madrid Chamartín, en la estación de Chamartín, a 13 de octubre de 2023, en Madrid.

Archivo - Varias personas a las puertas de la estación del tren de Chamartín con motivo de la incidencia producida en un tren Alicante-Madrid Chamartín, en la estación de Chamartín, a 13 de octubre de 2023, en Madrid. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Andrea San Martín

Madrid

Adif y Renfe Cercanías Madrid mantienen este domingo el plan alternativo de transporte en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, más de dos horas después del horario previsto para la recuperación del servicio, inicialmente fijado para las 08:00 horas.

La interrupción del tráfico de Cercanías se debe a la demora en la finalización de los trabajos de actualización del software del enclavamiento, el sistema que controla la seguridad y los movimientos ferroviarios dentro de la estación.

Prórroga de las obras

A través de su canal oficial INFOAdif en X (antes Twitter), el gestor ferroviario ha comunicado que "por demora en la devolución de trabajos programados en la estación de Madrid Ch (Ancho Ibérico) se mantiene el plan alternativo de Cercanías hasta su finalización".

También Cercanías Madrid ha informado en la misma red social que "continúan, en estos momentos, las obras de mejora en la infraestructura en la estación de Chamartín".

Trenes y líneas afectadas

Durante la incidencia, las líneas de Cercanías C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizan e inician su recorrido en Nuevos Ministerios, mientras que los trenes de la C-3, con origen en Aranjuez, finalizan en Atocha.

Por el norte, los trenes de las líneas C-4A y C-4B tienen como origen y destino la estación de Cantoblanco Universidad, donde se mantiene un servicio especial de autobuses hasta Chamartín, con parada en Fuencarral.

Además, los trenes LD 10670 (Chamartín-Huércal) y MD 34030 (Chamartín-Jaén) esperan la finalización de los trabajos para reanudar la circulación.

La intervención, a cargo de Adif, tiene como objetivo mejorar la gestión y expedición de trenes en Chamartín, recuperar la vía 8 en sentido norte, que pasará a ser vía pasante, y aumentar la capacidad de salida de trenes hacia el túnel de Recoletos.

