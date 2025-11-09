TRANSPORTE
El tráfico de Cercanías en Chamartín continúa interrumpido por trabajos técnicos más largos de lo previsto
La demora en la devolución de los trabajos retrasa la normalización del servicio, prevista inicialmente para las 8.00 horas de este domingo
Adif y Renfe Cercanías Madrid mantienen este domingo el plan alternativo de transporte en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, más de dos horas después del horario previsto para la recuperación del servicio, inicialmente fijado para las 08:00 horas.
La interrupción del tráfico de Cercanías se debe a la demora en la finalización de los trabajos de actualización del software del enclavamiento, el sistema que controla la seguridad y los movimientos ferroviarios dentro de la estación.
Prórroga de las obras
A través de su canal oficial INFOAdif en X (antes Twitter), el gestor ferroviario ha comunicado que "por demora en la devolución de trabajos programados en la estación de Madrid Ch (Ancho Ibérico) se mantiene el plan alternativo de Cercanías hasta su finalización".
También Cercanías Madrid ha informado en la misma red social que "continúan, en estos momentos, las obras de mejora en la infraestructura en la estación de Chamartín".
Trenes y líneas afectadas
Durante la incidencia, las líneas de Cercanías C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizan e inician su recorrido en Nuevos Ministerios, mientras que los trenes de la C-3, con origen en Aranjuez, finalizan en Atocha.
Por el norte, los trenes de las líneas C-4A y C-4B tienen como origen y destino la estación de Cantoblanco Universidad, donde se mantiene un servicio especial de autobuses hasta Chamartín, con parada en Fuencarral.
Además, los trenes LD 10670 (Chamartín-Huércal) y MD 34030 (Chamartín-Jaén) esperan la finalización de los trabajos para reanudar la circulación.
La intervención, a cargo de Adif, tiene como objetivo mejorar la gestión y expedición de trenes en Chamartín, recuperar la vía 8 en sentido norte, que pasará a ser vía pasante, y aumentar la capacidad de salida de trenes hacia el túnel de Recoletos.
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
- El proyecto de dos investigadoras de la Complutense que acerca la ciencia a los mayores de Madrid: 'Lo fácil sería ponerles una película
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil