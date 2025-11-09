Carabanchel se viste de cine: fechas y novedades de su festival más longevo

Carabanchel se prepara para celebrar del 14 al 25 de enero de 2026 la 44ª Semana de Cine Español, junto al 36º Certamen de Cortometrajes, una de las citas cinematográficas más veteranas en Madrid. El distrito, antaño repleto de salas hoy reconvertidas en comercios y bingos, mantiene vivo su vínculo con el séptimo arte con un festival que crecerá en participación y premios.

Como novedad, el Certamen incorporará un quinto premio en la categoría de Animación, ampliando una convocatoria que el Ayuntamiento destaca como “el festival de cortos que más dinero otorga en España”, con 22.000 euros a repartir entre los galardonados. En esta edición se han recibido 147 cortometrajes, 23 más que en 2025, reflejo del tirón de la cita.

La gala de inauguración será el 15 de enero en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro, donde se dará a conocer el padrino o madrina de 2026. Las proyecciones arrancarán el 19 de enero, en horario matinal y de tarde, y cada pase irá precedido por uno de los cortos finalistas. Las sesiones infantiles se celebrarán los días 24 y 25 a las 12.00.

La Semana de Cine Español se desarrollará en los centros culturales San Francisco La Prensa y Fernando Lázaro Carreter. “Con este festival, el barrio de Carabanchel se transforma en un punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes del cine que buscan descubrir nuevas miradas y disfrutar de emocionantes historias”, afirmó recientemente el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo.

Carabanchel ha servido de plató para títulos y personajes icónicos: ‘Manolito Gafotas’, el “Satánico y de Carabanchel” de Santiago Segura en ‘El día de la bestia’ (Álex de la Iglesia) o secuencias de ‘Acción mutante’ rodadas en la Finca de Vista Alegre. También ‘El Bola’, la película que impulsó a Juan José Ballesta, tuvo localizaciones en el distrito. Mientras, salas como Oporto, Coimbra, Kursal o Los Ángeles han pasado a la memoria vecinal; el Cinema España resistió hasta 2005 en General Ricardos.

El certamen reconocerá de nuevo trayectorias del cine español con el Premio Puente de Toledo, por el que han pasado nombres como José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Pilar Miró, Sara Montiel, Pilar Bardem, Carmen Sevilla, Moncho Armendáriz, Agustín González, María Barranco, Concha Velasco, José Coronado, Juan Luis Galiardo, Mercedes Sampietro, Kiti Mánver, Juan Diego, Terele Pávez o José Sacristán.

La presentación oficial tuvo lugar en la Colonia del Tercio Terol, símbolo del arraigo cultural del barrio: de sus 600 viviendas, más de un centenar son residencia habitual de profesionales del sector, según datos municipales. Nacida en 1981 por iniciativa del movimiento vecinal, la Semana de Cine Español en Carabanchel se ha consolidado como referente en la capital.