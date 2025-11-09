Ayuso celebra que Madrid entre en la liga europea de la NBA y reivindica a la capital como "el mejor escaparate del deporte"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este domingo que la NBA haya elegido la capital española como una de las 12 ciudades con plaza fija en la futura liga europea que la organización prevé poner en marcha en 2027.

"Es lo mejor que nos puede ocurrir; les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición. Hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad y mujeres competimos, trabajamos y nos esforzamos en torno a los valores del deporte", ha declarado Ayuso en Telemadrid en una jornada que celebra las fiestas de la Almudena, según recoge Europa Press.

Además, la presidenta autonómica ha destacado que la llegada de la NBA se suma a la presencia en Madrid de otros grandes eventos deportivos internacionales, como la NFL, el EuroBasket, la Fórmula 1 o la Fórmula E, que, según dijo, confirman que "el mundo y el deporte tienen en Madrid el mejor escaparate".

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring, en IFEMA Madrid / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que Madrid "tiene un cartel y tiene una marca" que hace que las grandes competiciones "quieran venir". "La Fórmula 1, la NFL, que la tenemos por cierto la semana que viene y ahora la NBA. Yo creo que es bueno para Madrid, pero también es muy bueno para la NBA", ha remarcado.