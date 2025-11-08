Las ventas de la Universidad Alfonso X El Sabio y los colegios Educare por 2.220 millones revelan el interés de los fondos por la educación

La educación privada y concertada avanza a pasos agigantados en España. Las universidades promovidas por empresas o la Iglesia ya suman 46 campus y están a un paso de igualar a los 50 dependientes de la Administración. La última pública en abrir sus puertas fue la Politécnica de Cartagena en 1998, mientras en ese período se han aprobado hasta 31 de iniciativa privada. Este dinamismo atrae a los fondos de inversión que acaban de cerrar la compraventa de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) por 2.000 millones y la red de colegios concertados Educare por 200 millones.

En concreto, el fondo británico Cinven, propietario de Idealista y Burger King España, se impuso hace una semana en la compra de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) en una operación en la que también competía contra los franceses PAI Partners y los estadounidenses Providence. CVC sale del accionariado de la institución privada con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid) tras su inversión de 2019 de 1.100 millones y Cinven controlará a partir de ahora la mayoría accionarial, en alianza con el fondo emiratí Mubadala que entra en la operación como coinversor. Se mantiene en el accionariado el fundador y presidente de la institución educativa Jesús Núñez con una participación minoritaria.

En la operación coordinada por el banco francés Rothschild también despertó el interés de otros fondos como KKR, Antin y Advent, que no llegaron a la fase final de la compra. CVC en los últimos seis años ha impulsado el crecimiento de la institución, tanto de forma orgánica como inorgánica, mediante la adquisición de Galeno (por 43 millones de euros), The Valley Digital Business School (17 millones) y MIR Asturias (33 millones).

También se conoció la semana pasada la compra por 220 millones de la red de colegios concertados Educare por la aseguradora suiza Swiss Life. El grupo educativo que cuenta con ocho centros en la Comunidad de Madrid pasará a estar controlado al 75% por la compañía helvética, mientras que se mantendrá en el accionariado el fundador y presidente ejecutivo Carlos Madruga con el 25% de las acciones. La familia Abarca Cidón -dueños de HM Hospitales- desinvierten el 50% de la participación que controlaban hasta ahora.

Estas inversiones se unen a la mayor operación acordada en el sector de la formación hasta ahora, que se cerró el pasado año: la adquisición de la Universidad Europea por parte del fondo sueco EQT, dueños en España de Milanuncios, InfoJobs, coches.net y motos.net, por 2.200 millones el pasado año a la gestora británica Permira, que continúa en su accionariado con una participación minoritaria. Seis años antes, en 2018, Permira compró al grupo estadounidense Laureate por 770 millones.

Guillermo Padilla, socio de estrategia y creación de valor de KPMG en España, responde: "El sector educativo privado español está aún muy fragmentado, tanto en formación reglada como no reglada, y eso da espacio a formar grupos con ofertas más completas en todas las áreas de estudio, incrementar la eficiencia a través de un modelo más profesional y sofisticado, y crear marcas nacionales reconocidas y de prestigio. Es un mercado con capacidad de crecimiento y de diversificación, es resistente a los ciclos económicos, donde aún se puede aportar innovación y tecnología para transformar la experiencia de los alumnos y diferenciarse, y que tiene potencial de internacionalizarse con operaciones en otros países y atrayendo estudiantes extranjeros".

Exclusión de bolsa de la UNIR

Otro nicho de crecimiento es la formación online, que va más allá de la tradicional Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y su competidora catalana UOC. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se abre hueco en ese segmento con 23.000 alumnos repartidos por 79 países. La matriz de la UNIR, Proeduca, fue la primera institución educativa privada en cotizar en el mercado alternativo español, el BME Growth. La compañía ha puesto su foco en el crecimiento en América Latina y para ello necesita financiación por lo que dio entrada en febrero en su accionariado al fondo belga Sofina con el 16,07% del capital y la gestora nacional Portobello Capital con el 8%, con la opción de incrementar su participación hasta el 14,34%. La valoración de la UNIR se fijó en 1.400 millones tras descartar dar el paso del BME Growth al Mercado Continuo.

Hasta 583 millones invirtió la familia March, a través de Corporación Financiera Alba, por el 6% del grupo de colegios exclusivos Nord Anglia Education el pasado enero. La firma británica cuenta con una red de 80 colegios privados con cerca de 85.000 estudiantes repartidos en 33 países. En España tiene presencia a través del International College Spain en Madrid, que tiene una matrícula anual de unos 11.400 dólares (11.080 euros), y el Hamelin-Laie International School en Barcelona, con una matrícula que alcanza los 42.000 dólares (40.800 euros). En el accionariado de la empresa están presentes el fondo sueco EQT, el fondo de pensiones de Canadá y Neuberger Berman, entre otros.

Sobre la mesa están también la desinversión del fondo de la familia italiana Bonomi Investindustrial, propietario de Port Aventura junto al estadounidense KKR, del grupo educativo Northius que engloba marcas como Deusto Formación o CEAC en una operación que valora la compañía en 600 millones y cuenta con el asesoramiento de los bancos de inversión Rothschild y DC Advisory. La escuela de negocios Eude, por su parte, ha contratado los servicios de Arcano para estudiar una posible venta de sus propietarios mexicanos.