Torrejón de Ardoz celebra este sábado la plantación de árboles por el Día contra el Cambio Climático

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrará este sábado a las 10:30 horas la plantación de árboles con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, una actividad que tuvo que ser aplazada el pasado 25 de octubre debido a la previsión de lluvias.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, incrementar la masa arbórea del municipio para mejorar la calidad del aire y contribuir a la reducción de los niveles de CO₂ en la atmósfera, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Dónde se plantarán los nuevos árboles

La jornada se desarrollará en el Paseo de la Democracia y en las avenidas Jorge Oteiza y Carmen Laforet, donde se colocarán los nuevos árboles proporcionados por el Gobierno local, especialmente en los alcorques vacíos de la zona.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, ha destacado que "con la plantación de los nuevos árboles mejoramos la calidad del aire, contribuyendo a reducir los niveles de CO₂ y a luchar contra el cambio climático. También se refuerza la masa arbórea de numerosos parques para que produzcan más oxígeno y sombra en los meses de verano".