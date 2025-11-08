El 'tinder' para que los enfermos de cáncer se relacionen y compartan su situación: "La vida es ayudarnos los unos a los otros"

La conocida actriz Cristina Medina lanzó en junio de 2025 la plataforma Oncolomeeting, que une a pacientes de cáncer, supervivientes, familiares y voluntarios en una misma aplicación con el objetivo de conectarlos entre sí y que puedan sentirse comprendidos por personas que han pasado procesos similares.

Tras cinco meses de aventura Oncolomeeting cuenta a día de hoy con una comunidad online que roza los 1.200 usuarios repartidos por todo el territorio nacional y quiere seguir expandiéndose para llegar a más personas con cáncer. “Es como un tinder”, afirma Cristina Medina en una conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA donde explica que la única diferencia es que aquí en vez de “hacer match” para encontrar pareja, los pacientes se conectan unos con otros en busca de comprensión y acompañamiento.

Por un precio simbólico y mediante un único pago de 4,99 euros los usuarios pueden descargar en su dispositivo la aplicación de Oncolomeeting. Una vez dentro deben elegir entre los perfiles de usuario que se ofrecen en función de si son pacientes, supervivientes, acompañantes o voluntarios. La elección de poner su nombre, foto e información personal es opcional para las diferentes categorías, de manera que se respeta en todo momento, la opción de preservar la intimidad de las personas.

Una vez creado el perfil pueden empezar la búsqueda de otros ‘iguales’, es decir, personas con afinidades, gustos o necesidades parecidas. Cuando un usuario encuentra algún perfil que le interese envía una solicitud para conectar.

La persona que recibe la petición puede decidir aceptar, rechazar o decidir más tarde y, al aceptar, se abre un chat para empezar a interactuar. También se pueden crear grupos de ‘iguales’ en el que “yo te elijo a ti y tú aceptas estar en un grupo o no; aquí no hay doble check para que nadie se sienta en la obligación de tener que responder”, detalla Medina.

Relata que al formar parte de un grupo “si una tarde te encuentras mal puedes preguntar a ver si alguien puede sacarme al perro y otra persona que se encuentre cerca puede ayudarte. Es una ayuda inmediata que es la que a veces más necesitamos porque podemos estar bien ahora, pero dentro de diez minutos no… y así es la quimioterapia”.

Tamara Sánchez es superviviente. Con 30 años le diagnosticaron cáncer de pecho lo que le llevó a tener que reinventarse laboralmente y comenzó a trabajar como especialista en micropigmentación y prótesis médicas de areola y pezón. Al conocer la iniciativa de Oncolomeeting no dudó en crearse un perfil y ofrecer, mediante un sorteo, sus implantes para pacientes oncológicos. “Lo que quiero es que la gente conozca esta solución, no todo el mundo tiene la opción de poder hacerse una micropigmentación ni tiene ganas, pero creo que esto se tiene que conocer”, indica.

Manifiesta que en el momento del diagnóstico “te encuentras con muchas preguntas y no sabes donde encontrar las respuestas y por eso lanza un mensaje a otros pacientes que estén iniciando el proceso: “Por el camino se van a encontrar con momentos en los que van a necesitar respuestas y creo que la aplicación está muy bien especificada para cada uno de los perfiles”. “Buscar la respuesta ahí es mucho más fácil que buscar en cualquier otra parte”, apostilla.

Para Tamara Sánchez el mayor valor de la aplicación es que “hay corazón”. “Al final la vida es ayudarnos unos a otros y si tu puedes aportar apoyo pues ya estás ayudando de alguna manera.

La actriz Cristina Medina en Madrid. / Alba Vigaray

Pero, sin duda, una de las figuras fundamentales que da sentido a esta aplicación es la de los voluntarios que aportan “lo que quieran -cualquier cosa viene bien-”, enfatiza Medina. Desde un psicólogo que ofrezca sesiones de manera gratuita, a un fontanero que repare una tubería en casa de algún paciente, o un taxista que ayude a algún usuario a desplazarse para ir a recibir su tratamiento, hasta un cuentacuentos que contribuya a proporcionar un rato de entretenimiento a los hijos de alguna paciente cuando le flaqueen las fuerzas. “Es un gesto altruista que nos viene muy bien porque la situación en la que se quedan muchas personas con cáncer es a veces paupérrima”, expone Medina.

“Soy autor de teatro y quiero invitarte a una entrada o entrada doble a cualquiera de mis obras. Te ofrezco hora y media de risas y desconexión”. Así se presenta en su perfil de voluntario de Oncolomeeting el dramaturgo y director de teatro Jose Warletta, que cuando supo acerca de este proyecto pensó en cómo podría ayudar y decidió “regalar teatro”.

Aunque sabe que “el teatro no cura, sí que alivia y acompaña, y recuerda que seguimos vivos y, si puedo regalar un poquito de eso, seguiré haciéndolo mientras pueda”, destaca. “Es tan importante que se diviertan, se rían y se emocionen”, pero sobre todo que “durante un rato no tengan encima esa mochila que pesa tanto y dejen de pensar en ello”. Como voluntario, Warletta quiere animar “a todo el mundo a que piense qué puede hacer por estas personas y que no piensen que lo que puedan ofrecer sea poca cosa”. “Creo que es una responsabilidad social ya que con esta enfermedad ninguno podemos decir que nunca la tendremos porque esto es una lotería”, sentencia.

De lo online a lo presencial

En el futuro a corto plazo están previstas una serie de actualizaciones dentro de la plataforma de Oncolomeeting para mejorar la experiencia de usuario como, por ejemplo, crear una diferenciación visual entre las diferentes categorías para que al buscar en el mapa sea más sencilla la interacción o incluir una nueva categoría de colaborador, en la que empresas como por ejemplo, cadenas hoteleras, puedan dar alojamiento a pacientes y familiares que necesiten hospedaje mientras reciben tratamiento, porque, recuerda, “esta enfermedad te quiebra la economía”.

Explica que, por un lado, están “trabajando en las mejoras, y por otro, en una segunda versión de la aplicación que será mucho más elaborada y propondrá mediante inteligencia artificial una conversación para ver cómo se encuentra la persona”. “A partir de ahí te propone unos ‘iguales’ y de esta forma puedes entrelazar a las personas por el tipo de conversación y de necesidad que tienen ese día”, añade Medina.

En cuanto al largo plazo, la fundadora de Oncolomeeting lo tiene claro: quiere que lo online sea la excusa para poder encontrarse y apoyarse de manera presencial. Uno de los proyectos que le gustaría poner en marcha sería un ciclo de “oncoloencuentros” por ciudades de toda España que reúna a profesionales y pacientes, y en el que la gente pueda compartir contenido de calidad con personas que viven en su misma ciudad.

Cristina Medina tiene muchas ideas y proyectos que le rondan la mente. Pero para lograr todo esto reconoce que “hacen falta recursos económicos”. Ahora mismo, explica la fundadora, toda la financiación de la plataforma ha salido “del dinero de nuestro bolsillo”, pero la idea es que con lo que sacan del coste de la aplicación “podamos mantenernos por nosotros mismos en el futuro”. Pese a esto, “a fecha de hoy seguimos necesitando apoyo económico para convertir esta aplicación en algo cada vez más útil”, remarca.

Su mayor anhelo es, desde hace ya tiempo, “que el cáncer deje de ser una enfermedad común y, para eso, necesitamos ser millones de personas en la aplicación y unirnos para que nos escuchen”, concluye.