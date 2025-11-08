OCIO EN LA CAPITAL
La Plaza de la Paja celebra la ruta del aperitivo de las papas: fechas, precios y 7 paradas en Madrid
La Plaza de la Paja celebra el aperitivo de las papas: 7 bares, precios cerrados y un embajador viral para guiar la ronda
La Plaza de la Paja (La Latina, Madrid) celebra hasta el 16 de noviembre la Ruta del Aperitivo de las Papas: diez días, siete bares y una forma sencilla y fotogénica de vivir el tapeo castizo.
Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Hosteleros de la Plaza de la Paja, toma como eje el gesto viral de abrir una bolsa de patatas y coronarla con toppings potentes. Habrá versiones clásicas (ensaladilla, torreznos) y guiños viajeros (trufa, jalapeños, carne mechada), con maridaje a elegir: Aperol Spritz, Crodino Spritz (sin alcohol) o vermut.
Cuándo: del 6 al 16 de noviembreDónde: Plaza de la Paja (La Latina, Madrid) – circuito 100% peatonalPrecios:
Aperitivo solo: 2,50 euros
Aperitivo + Aperol Spritz: 7 euros
Aperitivo + Vermut o Crodino Spritz (sin alcohol): 4,50 eurosEmbajador: @javigarciamoo, creador que popularizó el formato en redes y recorrerá los locales durante la cita
Cómo funciona la ruta
- Elige un bar de salida (todos están en la misma plaza).
- Pide su 'papa' de la casa y selecciona el maridaje.
- Comparte y salta al siguiente: el formato está pensado para alternar sin prisas, a pie y al aire libre.
- Repite: siete paradas distintas, un mismo espíritu.
Las siete paradas (y sus papas)
- Domi: patatas estilo nacho’s con queso cheddar, carne picada y jalapeños: picantes y golosas.
- El Bacaro de Fabio: patatas con trufa y parmigiano: perfume italiano sobre base castiza.
- Flama: patatas con mayo 'a feira' y panceta ahumada con pimentón.
- La Mulata Latina: patatas con ternera mechada y queso fundido.
- La Musa Latina: patatas con mejillones de pipirrana rebelde: mar, huerta y vinagreta canalla.
- La Quintería: patatas con ensaladilla rusa y piparras: el clásico que nunca falla.
- Tío Timón: patatas con torreznos: Madrid en modo corteza y sabor.
La Plaza de la Paja fue gran mercado entre los siglos XIII y XIV y ya en el XVIII se conocía como Plaza de las Tabernillas. La ruta busca reactivar ese pulso de plaza: productos sencillos, barras abiertas y conversación a cielo abierto. El formato 'papas, topping y brindis' enlaza tradición castiza con tendencia actual sin complicaciones.
