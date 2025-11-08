La Plaza de la Paja celebra la ruta del aperitivo de las papas: fechas, precios y 7 paradas en Madrid

La Plaza de la Paja (La Latina, Madrid) celebra hasta el 16 de noviembre la Ruta del Aperitivo de las Papas: diez días, siete bares y una forma sencilla y fotogénica de vivir el tapeo castizo.

La Plaza de la Paja celebra la ruta del aperitivo de las papas. / Cedida

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Hosteleros de la Plaza de la Paja, toma como eje el gesto viral de abrir una bolsa de patatas y coronarla con toppings potentes. Habrá versiones clásicas (ensaladilla, torreznos) y guiños viajeros (trufa, jalapeños, carne mechada), con maridaje a elegir: Aperol Spritz, Crodino Spritz (sin alcohol) o vermut.

Cuándo: del 6 al 16 de noviembreDónde: Plaza de la Paja (La Latina, Madrid) – circuito 100% peatonalPrecios: Aperitivo solo: 2,50 euros Aperitivo + Aperol Spritz: 7 euros Aperitivo + Vermut o Crodino Spritz (sin alcohol): 4,50 eurosEmbajador: @javigarciamoo, creador que popularizó el formato en redes y recorrerá los locales durante la cita

Cómo funciona la ruta

Elige un bar de salida (todos están en la misma plaza). Pide su 'papa' de la casa y selecciona el maridaje. Comparte y salta al siguiente: el formato está pensado para alternar sin prisas, a pie y al aire libre. Repite: siete paradas distintas, un mismo espíritu.

La Quintería - Patatas con ensaladilla rusa y piparras. / Cedidaactua

Las siete paradas (y sus papas)

Domi: patatas estilo nacho’s con queso cheddar, carne picada y jalapeños: picantes y golosas.

patatas estilo nacho’s con queso cheddar, carne picada y jalapeños: picantes y golosas. El Bacaro de Fabio: patatas con trufa y parmigiano: perfume italiano sobre base castiza.

patatas con trufa y parmigiano: perfume italiano sobre base castiza. Flama: patatas con mayo 'a feira' y panceta ahumada con pimentón.

patatas con mayo 'a feira' y panceta ahumada con pimentón. La Mulata Latina: patatas con ternera mechada y queso fundido.

patatas con ternera mechada y queso fundido. La Musa Latina : patatas con mejillones de pipirrana rebelde: mar, huerta y vinagreta canalla.

: patatas con mejillones de pipirrana rebelde: mar, huerta y vinagreta canalla. La Quintería: patatas con ensaladilla rusa y piparras: el clásico que nunca falla.

patatas con ensaladilla rusa y piparras: el clásico que nunca falla. Tío Timón: patatas con torreznos: Madrid en modo corteza y sabor.

La Plaza de la Paja fue gran mercado entre los siglos XIII y XIV y ya en el XVIII se conocía como Plaza de las Tabernillas. La ruta busca reactivar ese pulso de plaza: productos sencillos, barras abiertas y conversación a cielo abierto. El formato 'papas, topping y brindis' enlaza tradición castiza con tendencia actual sin complicaciones.