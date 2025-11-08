Ser payaso no es (solo) cosa de hombres: "Queremos programar más allá del 8M, somos la mitad y también nos pasan cosas graciosas"

Callejeros, de hospitales, malabaristas, circenses, de cara blanca, el zanni italiano, malvados como el Pennywise de Stephen King… a lo largo de la historia se han conocido muchos tipos de payasos y todos coinciden en que, al pensar en ellos, la imagen que suele venir a la mente es la de un hombre. Pero nada más lejos de la realidad y, para muestra, un encuentro: Payasas Ácidas.

Hasta el 9 de noviembre, Fuenlabrada se convierte en el centro neurálgico del circo y las artes escénicas con la cuarta edición de este evento, un espacio para el aprendizaje, la visibilidad y la divulgación de la labor de las mujeres en un ámbito tradicionalmente masculino.

Con una programación que incluye talleres, tertulias y hasta una conferencia de Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo; la cita busca también poner en valor a los profesionales circenses y sus trabajos, a menudo desdeñados. "Tenemos un compromiso con ellos, que muchas veces están en un segundo plano y no los llegamos a conocer", cuenta Cristina Mora Nevado, concejala de Cultura en la ciudad, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Artistas que formaron parte de la II Gala de Payasas Ácidas de Fuenlabrada / ig @fracfuenlabrada

Para ella, esto ocurre porque, mientras que estamos "acostumbrados a asistir al teatro", las artes circenses se siguen asociando a espectáculos para niños y niñas, aunque estén "en un espacio teatral de 10". En esa línea, además de la colaboración del Ayuntamiento con FRAC —Fuenlabrada Residencias Artísticas y Creativas, un lugar especializado en las artes circenses— destaca que, en la oferta cultural del último trimestre del año, habrá oportunidades de conocer otras formas de circo, como es el caso de Claudette el 9 de noviembre, Dale! el 14 de noviembre, La Corista el 21 de noviembre o El Paso, el 13 de diciembre.

Por otro lado, Irene Poveda, directora de FRAC y fundadora de la productora Chisgarabís, nos hace un hueco poco antes de su taller en el congreso, Mirada externa, al que le seguirán actividades abiertas al público para que fuenlabreñas y fuenlabreños puedan acercarse a una figura "tan poco conocida y reconocida" como la de la payasas.

"Estudié Publicidad, pero a la vez iba a clases de teatro y, cuando llegué al mundo del circo, quedé fascinada. Tiene una parte muy bonita relacionada con otras artes, como la danza, la música... de primeras, se asocia con la Navidad, la infancia, los payasos clásicos, una carpa, etcétera. Pero cuando llegas al nuevo circo es un shock. Engancha muchísimo", explica la madrileña, con entusiasmo.

P. ¿En qué situación se encuentran las payasas en España?

R. En el mundo del humor hay una evolución muy grande desde hace años en cuanto a lo femenino, desde dónde y de qué nos reímos las mujeres, de qué se ríe el público junto a las mujeres o con las mujeres que están intentando hacer reír desde un escenario. Y es un mundo un complejo, porque ha estado habitualmente copado por hombres: por ejemplo, en el mundo del circo, los payasos eran hombres y a las mujeres que eran payasas no se las consideraba payasas, sino partenaire de los payasos o acompañantes del payaso, nunca a ellas propiamente. Ahora estamos intentando ocupar espacios para hablar de otras cosas, reírnos de otras cosas y desde otros lados.

P. ¿De qué se ríen las payasas?

R. Hay una parte absolutamente feminista, de decir "estamos aquí, somos la mitad y también nos pasan cosas de las que nos reímos y que pueden ser divertidas y graciosas", que es la que quizás estamos más acostumbrados a ver, donde abarcamos temas que no se hablaban hasta ahora. Por ejemplo, los hombres no tienen la regla, entonces por supuesto no hablan de ello, de los dolores, de cómo nos afecta. Han sido ellos los que han hecho humor hegemónicamente y todos estos temas se quedaban fuera.

Pero luego hay otra vertiente paralela que consiste en reírse con algo tan simple como una piedra, eso lo puede hacer cualquiera. Y eso también es bonito, poder tratar otros temas desde el humor y que las mujeres no solo sean contratadas o llamadas a la escena porque estén hablando de cosas relacionadas con el feminismo, sino que esa llamada se dé porque sea una gran artista a la que hay que ver y escuchar.

P. ¿Existen límites en el humor para ti?

R. Esa es una pregunta superdelicada. Sí, aunque sería ideal y maravilloso que no existieran los límites, que la gente entendiera el humor en toda su amplitud. Pero esto no depende solo del público, también estaría bien que quienes hacen humor lograran hacerlo: recoger que algo puede ser divertido depende desde cómo lo cuentas hasta cómo lo recibes, pero de alguna manera siempre hay límites.

No puedes hacer reír con cosas que no tiene mucha gracia... o sí, si el público está contigo, entiende el código al que estamos jugando y sabe que eso no es una ofensa. Hay que estar en comunión con el público. Poder saltarnos todas las barreras y reírnos de cualquier cosa sería el ideal, pero cada vez hay más sensibilidades y la gente está picajosa.

Uno de los talleres de Payasas Ácidas 2024 / Chisgarabís

P. ¿Vivir del circo sigue siendo casi una utopía?

R. Efectivamente, es complicado. No es fácil vivir de la cultura ni del arte. Hay corrientes, circuitos, espacios... pero suelen ser algo bastante cerrado. Si ya es difícil ser actor, ser músico... en el caso de las payasas esto se reduce aún más, porque ni siquiera todos los teatros aceptan espectáculos de payasos.

Al final se queda en pequeños círculos que vamos intentando abrir para que aparezcan en otras programaciones, porque muchas veces se queda en el mes de marzo, porque es el día de la mujer. Hay un momento determinado para programar cosas hechas por mujeres y otro momento para programar cosas hechas por cualquiera, que casi siempre son hombres.

P. ¿Dónde habría que incidir para cambiar esto?

R. Hay dos partes. Una que se escapa que tiene que ver con la evolución del circo, del payaso clásico a otra cosa que requiere visibilidad. La idea del payaso que está en el imaginario colectivo es la de uno que va vestido, maquillado... y esa imagen ya no se relaciona mucho con la realidad. El mundo del payaso ha cambiado muchísimo, es como intentar cambiar el imaginario del público.

Merche Ochoa, payasa, directora escénica y pedagoga del 'clown' que recibió el Premio Nacional de Circo en 2014 / Ayuntamiento de Fuenlabrada

Y hay otra parte que tiene que ver con los espacios donde se puede mostrar. Todavía necesitamos recorrido. Hay muchas referentes que abren camino, que dan ejemplo, pero para eso se tienen que conocer y es algo que muchas veces no se da, no existe.

P. ¿Y quiénes han sido tus referentes?

R. Muchas compañeras, nuestras referencias son contemporáneas absolutas. Por ejemplo, Fanny Giraud, Pepa Plana, las compañeras de B.O.B.A.S... en Payasas Ácidas están muchas de ellas, también habrá compañeras que vienen de Francia, Italia o Portugal.