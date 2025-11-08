La Policía investiga en Parla la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico

Un hombre ha fallecido este sábado en Parla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Los equipos del SUMMA 112 confirmaron la muerte en el lugar, en la calle Purísima Concepción, sin que se haya precisado por el momento más información sobre la identidad de la víctima. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En el operativo intervino también la Policía Local de Parla.

A la espera de la evolución de lo sucedido, no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el origen del traumatismo. Fuentes policiales consultadas señalan que se trabaja con todas las hipótesis y que se han recabado indicios en la zona para su análisis.

[Noticia en ampliación]