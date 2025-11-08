Madrid se rinde ante la corona de la Almudena: las mejores pastelerías tradicionales donde el primer día "siempre se acaban"

La Comunidad de Madrid calienta para uno de sus días más especiales. Como sucede cada 9 de noviembre, los madrileños rendirán homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena, en una jornada repleta de actividades para todos los públicos donde destacan ofrendas, conciertos y procesiones.

El origen de esta festividad tiene una historia que vale la pena conocer. En el año 1085, el rey Alfonso VI de León encontró la imagen de María con dos velas encendidas durante la conquista tras caer el muro que amurallaba la ciudad, en la actual Cuesta de Vega, donde hoy se recuerda con una copia de la Almudena actual presente en la Catedral.

Al parecer, los habitantes de la villa tapiaron la imagen de la Virgen en los muros de la muralla para esconderla de los árabes durante la Reconquista y, según los cronistas de Madrid de los siglos XVI y XVII, fue en ese mismo lugar donde apareció. En la calle de la Almudena se encontraba la primera Iglesia dedicada a la Virgen María, que primero fue iglesia visigoda, después una mezquita y, finalmente, fue consagrada como Iglesia en el momento en el que apareció la imagen, en 1085.

A partir de entonces, coincidieron dos imágenes, la de la Almudena, que llega de la muralla, y la de la Virgen de la Flor de Lis, que se encuentra actualmente en la cripta de la Catedral. Sin embargo, cuenta la historia que la advocación de la Virgen de la Almudena sufrió muchos contratiempos: su imagen se quemó en un incendio y se encargó una nueva, que es la que se conoce hoy en día. En la actualidad, la imagen más antigua de Santa María de la Almudena es la que se encuentra en el camarín de la Catedral y es a la que los madrileños siempre rezan.

La corona de la Almudena, ¿un postre en decadencia?

La ciudad ya está preparada para rendir homenaje a la Almudena. La programación empezó el pasado jueves 6 de noviembre con las primeras ofrendas a la Virgen y los primeros conciertos pero, como siempre ocurre en estos casos, el plato fuerte tendrá lugar el último día.

Ahora, entre procesión y procesión, madrileños y turistas tiende a olvidarse de un elemento esencial en estas fechas. La Almudena también cuenta con su postre típico pero, dada su proximidad con los buñuelos del Día de Todos los Santos y su leve solapamiento con el roscón de Reyes, no recibe el protagonismo que merece. Eso sí, el avance es positivo. Tal y como relata Jonatan Yagüe, presidente de ASEMPAS y dueño de La Oriental, "la gente cada vez va siendo más conocedora de la corona de la Almudena". "Los clientes están pendientes de cuándo salen y, de hecho, el primer día siempre se acaban", recalca.

Al final, no se compara la corona con la fiebre por los buñuelos, los roscones o los panettones, pero eso no significa que no merezca reconocimiento. Además, la corona de la Almudena es de esos postres limitados que hay que disfrutar "mientras duren" pues "la campaña no es muy grande, pero sí disfrutaremos como unos 10 días de ella", cuenta Yagüe. Rellena de pistacho, de crema, de trufa o de nata, la corona tiene opciones para todos los públicos. Si eres de las personas que no soporta la fruta escarchada ni ese aroma de agua de azahar en los roscones, la corona de la Almudena se convierte en el postre ideal.

Estas son las tres pastelerías que han ganado el título a 'Las Mejores Coronas de La Almudena'

Desde ASEMPAS (Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS), luchan por darle a este postre el protagonismo que merece, por eso, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid se ha convertido esta semana en la sede del concurso 'Las Mejores Coronas de La Almudena'. Tres grandes exponentes de la pastelería madrileña conquistaron al jurado por la excelencia, sabor y tradición de sus elaboraciones.

Nueve coronas se han batido en el concurso 'Las Mejores Coronas de La Almudena' / ASEMPAS

Si todavía no sabes dónde adquirir la corona de La Almudena, prueba a degustar la elaboración de uno de los tres ganadores. Las pastelerías galardonadas con el título de 'La Mejor Corona de La Almudena' han sido Confitería Riojano, Formentor y Pastelería Mifer. Ahora, si tienes la suerte de llamarte Almudena y vivir en Madrid, que sepas que un establecimiento del centro de Madrid ofrece un obsequio muy especial.

Si todavía no sabes dónde adquirir la corona de La Almudena, prueba a degustar la elaboración de uno de los tres ganadores / ASEMPAS

La panadería artesanal Turris regalará su corona a todas las personas llamadas Almudena que se acerquen a cualquiera de sus tiendas de Madrid los días 7, 8 y 9 de noviembre. Desde luego que es una forma simbólica y dulce de coronar a todas las madrileñas que comparten el nombre de su patrona y celebrar así las tradiciones más arraigadas de la ciudad.