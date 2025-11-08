San Sebastián de los Reyes inaugura sus huertos urbanos con espacios accesibles e inclusivos

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes entregará las llaves a los nuevos usuarios de los Huertos Urbanos de la avenida de Navarra este sábado, que ha contado en esta primera promoción con casi doscientos participantes.

Esta iniciativa se suma a la apuesta conjunta de las concejalías de Medio Ambiente y Parques y Jardines por poner a disposición de la ciudadanía nuevos espacios verdes que buscan promover el disfrute, el contacto con la naturaleza, la convivencia y el ocio saludable, además de fomentar una alimentación responsable a través de la agricultura ecológica, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Una de las principales novedades es la incorporación de huertos diseñados para garantizar la accesibilidad de las personas usuarias que utilizan silla de ruedas. Las mesas de cultivo elevadas y los caminos adaptados permiten realizar las tareas hortícolas de forma autónoma, lo que hace que esta instalación sea un espacio "inclusivo y accesible".

Asimismo, dos de las parcelas se destinarán al proyecto municipal de la concejalía de Bienestar Social 'Sembrando Bienestar', orientado a promover la salud física, emocional y social de personas en proceso de inclusión.

Los huertos se entregarán preparados y abonados para poder comenzar a trabajar desde el primer momento. Las personas usuarias podrán comenzar con la siembra de cultivos propios de la temporada como habas, guisantes, lechugas de invierno, ajos, espinacas, acelgas o cebollas, entre otros.