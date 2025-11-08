Madrid se posiciona como la segunda región tecnológica de Europa con más de 345.000 profesionales

La Comunidad de Madrid cuenta ya con más de 345.000 profesionales tecnológicos, convirtiéndose así en la segunda región europea con más expertos en este sector, por detrás de París.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha expresado este sábado durante la presentación del informe '¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre las STEM?', que es "muy importante" que los adolescentes elijan carreras tecnológicas pues serán ellos los que marquen y lideren el "futuro digital".

El estudio presentado durante esta jornada ha sido elaborado por la Fundación ASTI y hace referencia a la educación STEM, que son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Dichas carreras se está intensificando en plena "revolución tecnológica", en la que las personas con formación en este sector están optando por trabajar en el ámbito privado. El consejero ha explicado que este problema es el que está ocurriendo con los profesores de matemáticas de la región.

Crecimiento del 4,1 % anual desde 2020

La Comunidad de Madrid ha experimentado un ritmo de crecimiento del 4,1% anual desde 2020 en el número de estudiantes que han ingresado en grados universitarios vinculados a la tecnología, casi un punto porcentual por encima de la media nacional, que se sitúa en un 3,2%.

En el curso 2024/2025, cerca de 15.000 alumnos accedieron por primera vez a este tipo de titulaciones en la región, lo que representa el 21% del total de personas que comenzaron estudios superiores. El 48,6% lo hicieron en programas de ingeniería, el 30,8%, en ciclos científicos y el 20,6%, en materia de informática, ha precisado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Además, la Comunidad de Madrid es la Autonomía con más graduados universitarios en el curso 2023/2024 en disciplinas relacionadas con las TIC, con 8.398 alumnos, un 21,7% del total nacional, seguida de Cataluña, con 7.725 estudiantes y Andalucía, con 5.706. Este dato ha aumentado en la región un 3,3% respecto al año académico 2022/2023, que tuvo 8.133 con estudios finalizados en esta materia.

"Es el momento de cuidar y tenemos que identificar todas esas vocaciones tempranas. Es como oro para nosotros, porque va a ser nuestro futuro digital y el futuro digital es futuro de progreso", ha subrayado López-Valverde.

Cambio de narrativa

López-Valverde ha señalado que hay que "cambiar la narrativa", ya que estas carreras tecnológicas parecen "muy extrañas" porque no son tan visuales. "Tenemos que ir desde la parte más humana a la parte más técnica", ha añadido.

El consejero ha explicado que hay que contar los casos prácticos que realiza un investigador, lo que consigue con su investigación y qué beneficio ofrece a la sociedad. "Tenemos que llevarlo a un módulo mucho más práctico", con el fin de que estas carreras sean más "tangibles".

"Todos nosotros somos física y química. Al final todo nuestro cuerpo es así, por lo tanto tenemos que hacerlo mucho más visual para que los jóvenes lo detecten y lo vean", ha enfatizado.

Para lograrlo, el consejero ha expresado que es "muy importante" que toda la sociedad trabaje en ello, no solo por parte de la Educación, también con el apoyo de las familias.

Asimismo, ha hecho hincapié en que actualmente existen más medios y herramientas desde el punto de vista de la tecnología. "Ahora mismo la explicación es más sencilla, tenemos muchos más medios a nuestro alcance para hacerla mucho más clara", ha concluido.