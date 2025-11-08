Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUENLABRADA

El distrito Loranca dará la bienvenida este sábado a su nuevo espacio joven con música

El Espacio Joven Loranca contará con diversos servicios y zonas para el desarrollo personal, la formación, la creatividad y el ocio saludable

Sala 'El Sótano' en el Espacio Joven La Plaza

Sala 'El Sótano' en el Espacio Joven La Plaza / AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EP

Madrid

El distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada estrenará este sábado el nuevo Espacio Joven Loranca, un recurso pensado para los jóvenes de la ciudad, a ritmo de música.

Lo hará con una fiesta joven en el parking posterior del Centro Comercial Loranca, junto al Centro Cultural. El evento comenzará a las 20 horas y contará con la música de LOS 40 Urban Sessions y la actuación del joven dj del distrito Devizz, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este nuevo equipamiento responde a la demanda de recursos en un distrito con una población joven numerosa, que se suma a la red de espacios juveniles ya existentes en Fuenlabrada.

"Este espacio está pensado como un lugar participativo y de encuentro, donde la juventud del distrito tenga un punto de referencia donde estar y encontrarse, y en el que les ofrezcamos actividades adecuadas a sus inquietudes e intereses", ha señalado el concejal presidente del distrito, Raúl Jubín.

El Espacio Joven Loranca contará con diversos servicios y zonas para el desarrollo personal, la formación, la creatividad y el ocio saludable. Entre ellos, destacan el Punto de Información Juvenil, la zona gamer, la de juegos de mesa y otra de ordenadores. También se dispondrá de salas polivalentes para ensayar, reunirse o trabajar.

Además, contará con una asesoría de Salud Joven y se organizarán actividades como cursos, talleres, grupos de participación juvenil, voluntariado, etc. Este espacio permanecerá abierto los miércoles y jueves de 17 a 20 horas y los viernes y sábados de 17 a 21 horas.

Durante la fiesta de apertura del sábado, además de la música de LOS 40 Urban Sessions y la actuación de DJ Devizz, habrá diferentes stands informativos, así como la posibilidad de conseguir el carné Fuenlajoven.

También se ofrecerán actividades y animaciones, como un taller de 'glitter', una cámara 360º y un fotomatón. Para asistir, los jóvenes deberán recoger a partir de las 19 horas del sábado su pulsera de acceso en el Espacio Joven Loranca.

