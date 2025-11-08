FUENLABRADA
El distrito Loranca dará la bienvenida este sábado a su nuevo espacio joven con música
El Espacio Joven Loranca contará con diversos servicios y zonas para el desarrollo personal, la formación, la creatividad y el ocio saludable
EP
El distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores de Fuenlabrada estrenará este sábado el nuevo Espacio Joven Loranca, un recurso pensado para los jóvenes de la ciudad, a ritmo de música.
Lo hará con una fiesta joven en el parking posterior del Centro Comercial Loranca, junto al Centro Cultural. El evento comenzará a las 20 horas y contará con la música de LOS 40 Urban Sessions y la actuación del joven dj del distrito Devizz, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Este nuevo equipamiento responde a la demanda de recursos en un distrito con una población joven numerosa, que se suma a la red de espacios juveniles ya existentes en Fuenlabrada.
"Este espacio está pensado como un lugar participativo y de encuentro, donde la juventud del distrito tenga un punto de referencia donde estar y encontrarse, y en el que les ofrezcamos actividades adecuadas a sus inquietudes e intereses", ha señalado el concejal presidente del distrito, Raúl Jubín.
El Espacio Joven Loranca contará con diversos servicios y zonas para el desarrollo personal, la formación, la creatividad y el ocio saludable. Entre ellos, destacan el Punto de Información Juvenil, la zona gamer, la de juegos de mesa y otra de ordenadores. También se dispondrá de salas polivalentes para ensayar, reunirse o trabajar.
Además, contará con una asesoría de Salud Joven y se organizarán actividades como cursos, talleres, grupos de participación juvenil, voluntariado, etc. Este espacio permanecerá abierto los miércoles y jueves de 17 a 20 horas y los viernes y sábados de 17 a 21 horas.
Durante la fiesta de apertura del sábado, además de la música de LOS 40 Urban Sessions y la actuación de DJ Devizz, habrá diferentes stands informativos, así como la posibilidad de conseguir el carné Fuenlajoven.
También se ofrecerán actividades y animaciones, como un taller de 'glitter', una cámara 360º y un fotomatón. Para asistir, los jóvenes deberán recoger a partir de las 19 horas del sábado su pulsera de acceso en el Espacio Joven Loranca.
- Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
- El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
- Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
- HBO Max estrena 'Expediente Vallecas': 'El drama familiar da mucho más miedo