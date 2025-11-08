GASTRONOMÍA
Leganés busca la mejor hamburguesa de España con un festival XXL y un jurado popular
El recinto ferial de Leganés acoge en 35.000 metros la 'Champions Burguer', donde se elegirá la mejor hamburguesa de España
El recinto ferial de Leganés acoge hasta el 23 de noviembre una nueva parada de The Champions Burger, el tour que coronará la mejor hamburguesa del país en 2025. Sobre 35.000 metros cuadrados se alinean 30 hamburgueserías en formato food truck para una competición donde manda el público: tras cada bocado, los visitantes escanean el QR del ticket y puntúan. La más votada se lleva el título.
En las planchas y, sobre todo, en los panes, se juega buena parte del show: brioches de colores —del negro al rosa y al azul—, versiones glaseadas, bollos de patata artesana, cruasán, rellenos de mozzarella y hasta locuras con oro comestible o rebozados en Doritos Bits. La final reunirá las propuestas con mejor nota del tour iniciado en febrero.
El alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha visitado la muestra, que ha definido como "una experiencia gastronómica de primer nivel" que pone a la ciudad "en el mapa". El regidor ha descartado que la propuesta vuelva al recinto ferial en Navidad, como ocurrió el año pasado, porque "no funcionó".
