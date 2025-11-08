Cristina Medina, la actriz que ahora ayuda a los enfermos de cáncer: "No somos tumores con patas"

A Cristina Medina le diagnosticaron hace ya cuatros años un cáncer de mama. Como la mayoría de los pacientes oncológicos entró “en un shock emocional muy potente, donde no te puedes creer lo que te está ocurriendo y, en mi caso, hasta que no me vi calva no me lo creía”, relata la actriz conocida por, entre otros, su papel en la serie ‘La que se avecina’.

Cuenta que todo pasa demasiado rápido durante los primeros meses en los que te diagnostican y empieza el tratamiento. “Cuando se supone que te han salvado la vida y todo el mundo aplaude a tu alrededor, no hay nadie que te encuentres por la calle y te pregunte, ¿y ahora cómo lo llevas?”.

Y es que es en ese momento “cuando te viene el desgaste emocional y el bajón porque tienes el alma destruida”. “Tu ya no te reconoces en la persona que eras antes y te tiras años sin reconocerte”, admite Medina, que añade que todo eso se une además con los efectos secundarios que producen los tratamientos oncológicos.

En cuanto reunió fuerzas, empezó a trabajar en crear una plataforma en la que pacientes, supervivientes y familiares que hubieran pasado por una situación similar pudieran apoyarse y compartir experiencias. En junio de 2025 nació Oncolomeeting y a día de hoy cuenta con una comunidad de casi 1.200 usuarios.

La aplicación surge como respuesta automática a poder tener relación con otros pacientes y con otros supervivientes. “Me paraban por la calle gente que yo no conocía de nada, enfermos o familiares de enfermos y al conversar con ellos se establecía una especie de hermandad porque por fin te sientes entendido”, admite la actriz que aunque ha tenido la suerte de contar con un entorno que la ha apoyado en todo momento, reconoce que “hay cosas que es imposible que entiendan y esa sensación de incomprensión tan absoluta te deriva a un espacio de soledad devastadora”.

Ahí fue donde la fundadora de Oncolomeeting empezó a sentir “lo bueno sería que todo el mundo pudiera tener esta comprensión y contar con un espacio de acompañamiento mutuo”. Por eso, esta aplicación proporciona un canal de diálogo, consulta con profesionales y apoyo para todos aquellos que de manera directa o indirecta hayan tenido que hacer frente a un cáncer.

Una enfermedad con múltiples necesidades

Porque durante estos años Cristina Medina ha echado en falta apoyo en muchos aspectos. El primero a nivel institucional para que se faciliten los múltiples “papeleos” a los que tienen que enfrentarse las personas con cáncer.

Lamenta también la ausencia de un psicooncólogo para que los pacientes “conozcan que ese proceso por el que pasas no es excepcional, sino que es parte del proceso, porque hay un momento en el que te planteas: para vivir así prefiero no vivir, porque es terrible”.

El asistente social que guíe y asesore a pacientes y familias sobre sus derechos y “sobre qué te corresponde porque tu no tienes ni idea” es también fundamental, recalca. “Deberían darnos un curso de preparación al cáncer”, insiste la actriz que considera que hay muchísimos aspectos específicos de esta enfermedad que los propios pacientes desconocen y que tiene que ver con su nutrición, su salud mental y su cuerpo.

Humanizar el cáncer

La fundadora de Oncolomeeting incide en que en muchas ocasiones los pacientes -y ella misma- sienten que “nadie nos entiende”. Es por eso que pide “ante todo honestidad y humanidad” para los enfermos de cáncer y que la gente “intente empatizar con el dolor de esa persona en vez de colgarle la etiqueta de que tú puedes con todo, porque hay personas que no podemos”. “No somos tumores con patas y la oncología está incidiendo mucho a día de hoy en humanizar la enfermedad”, subraya.

Por su profesión como actriz sabe que cuenta con un gran altavoz para que todas esas voces se escuchen cada vez más alto y con más fuerza. “Pienso que si me ha tocado a mi será por algo así que aquí está mi cara para ponerla a disposición de esta causa”, reconoce. Sin embargo, reconoce que “esto de ayudar es muy absorbente para mí y tengo que tener cuidado porque sigo siendo una paciente con cáncer, una superviviente oncológica más de las miles que hay”.