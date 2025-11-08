Cortes de tráfico en la M-40 a la altura de Sanchinarro desde este sábado hasta el lunes

La M-40, una de las principales vías de circunvalación de Madrid, sufrirá cortes de tráfico entre los puntos kilométricos 2 y 3 en ambos sentidos desde las 11:00 horas de este sábado hasta las 13:00 horas del lunes, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las restricciones se deben a las obras de reparación y sustitución del tablero del paso superior que conecta el barrio de Sanchinarro con la M-40 en sentido norte, a la altura del kilómetro 1,85, ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Desvíos y vías alternativas

Durante el corte, se habilitarán desvíos obligatorios en ambos sentidos de la circulación:

En sentido sur (anillo interior) , el tráfico se desviará por la salida 2B hacia la vía de servicio de la M-40, continuando por la autovía M-11 a través de la Glorieta de Hortaleza para reincorporarse de nuevo a la M-40.

, el tráfico se desviará por la hacia la vía de servicio de la M-40, continuando por la a través de la para reincorporarse de nuevo a la M-40. En sentido norte (anillo exterior), el desvío se realizará por la salida 3 hacia la M-11 en dirección a la A-1, y posteriormente por la salida 0B para incorporarse a la A-1.

Además, hasta las 14.00 horas del lunes 10, quedará restringido el acceso desde la vía de servicio lateral hacia la calzada interior de la M-40. En ese caso, la incorporación al sentido sur deberá hacerse también a través de la Glorieta de Hortaleza.

Reparación del Paso Superior de Acceso a Sanchinarro sobre la M-40 / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Accesos desde Sanchinarro

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha detallado que la incorporación desde Sanchinarro hacia la M-40 sentido norte se realiza a través de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, la Avenida de Santo Domingo de la Calzada y la Avenida del Camino de Santiago.

Una vez desmontado el tablero actual, los trabajos continuarán con la rehabilitación de pilas y estribos y la colocación del nuevo tablero. El Ministerio ha asegurado que las actuaciones se llevarán a cabo "con el fin de minimizar el tiempo de ejecución de las obras y su afección al tráfico".