La Comunidad de Madrid invertirá 2,5 millones en la atención a mujeres víctimas de violencia machista

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 2,5 millones de euros destinada a garantizar la atención integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos en dos centros públicos especializados durante los años 2026 y 2027.

La financiación se dirigirá al segundo centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y al Centro de Día Pachamama, ambos dedicados al apoyo y acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, estos recursos han atendido a casi 800 personas.

El Ejecutivo regional ha autorizado un gasto de 1.336.077 euros para el funcionamiento del centro de crisis 24 horas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Este espacio ofrece ocho plazas residenciales de emergencia y atención continua a través de un equipo multidisciplinar formado por 27 profesionales, entre psicólogos, abogados, trabajadores sociales, educadores y técnicos. Solo en 2025, el centro ha asistido ya a 211 personas, proporcionándoles apoyo psicológico, social y jurídico.

Por su parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión de 1.158.960 euros para la gestión del Centro de Día Pachamama durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, lo que supone un incremento del 18% respecto al contrato anterior.

El Centro Pachamama ofrece apoyo psicológico, laboral y educativo para promover la autonomía personal y la plena integración social de las usuarias. Su equipo está formado por 13 profesionales, entre psicólogos, educadores, un trabajador social, un abogado, un orientador laboral, un educador infantil y un mediador cultural. En lo que va de año, ha atendido a 566 mujeres.

El 92% de las usuarias atendidas el pasado año eran de origen extranjero, principalmente de países iberoamericanos, lo que evidencia la especialización del centro en programas de mediación y asistencia intercultural.