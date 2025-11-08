La Comunidad de Madrid destina 1,5 millones a la gestión de residuos domésticos en 76 municipios del Noroeste

La Comunidad de Madrid invertirá más de 1,5 millones de euros en la gestión de los residuos domésticos de los 76 municipios que integran la Mancomunidad del Noroeste durante el ejercicio 2025. El Consejo de Gobierno autonómico aprobó este miércoles el convenio que permitirá la concesión directa de esta subvención, destinada a financiar los servicios de recogida, tratamiento y gestión de residuos en la zona.

El acuerdo contempla también la cobertura de los costes derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, en el marco del compromiso regional con la reducción del impacto ambiental. Desde 2019, el Ejecutivo madrileño ha destinado más de 7,6 millones de euros a esta mancomunidad para reforzar su capacidad operativa y mejorar sus infraestructuras de gestión.

Según la Comunidad de Madrid, la dotación aprobada para este ejercicio incorpora un incremento estimado del 5% en la cantidad de material que deberá ser tratado. El tratamiento de los residuos se realizará en la planta del Noroeste y en las estaciones de transferencia de Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes, El Molar y Lozoyuela, instalaciones que la Mancomunidad tiene autorizadas para su uso y aprovechamiento.

Estas actuaciones, impulsadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se enmarcan en la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, vigente en la actualidad. Este plan autonómico busca incrementar la sostenibilidad y reducir la generación de residuos domésticos, fomentando la reutilización y el reciclaje como principales herramientas para avanzar hacia una economía circular.