TRANSPORTE
Los trenes de Cercanías no circularán este domingo por Chamartín hasta las 8 de la mañana
Durante las tres primeras horas de servicio, varias líneas verán modificado su recorrido por la actualización del software del enclavamiento ferroviario
Por una actualización del software del enclavamiento de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, este domingo, la zona de Cercanías de esta estación no prestará servicio hasta las 8:00 horas. Durante las tres primeras horas de servicio, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán recorrido en Nuevos Ministerios, mientras que los de la C-3, con origen en Aranjuez, lo harán en Atocha.
Desvíos y estaciones sin servicio
Por el norte, los trenes de las líneas C-4A y C-4B tendrán como origen y destino la estación de Cantoblanco, donde se habilitará un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral.
Asimismo, los trenes de las líneas C-7 y C-8, procedentes de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán su recorrido en Pitis. Asimismo, la línea C-1, que conecta Chamartín con Aeropuerto T4, tampoco prestará servicio hasta las 8.00 horas.
Durante este intervalo, permanecerán sin servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia Chamartín-Clara Campoamor.
Renfe está informando a los usuarios de estas modificaciones a través de sus canales habituales de comunicación, como megafonía en trenes y estaciones, cartelería, web, redes sociales y WhatsApp.
Mejora del enclavamiento ferroviario
El enclavamiento es el dispositivo que garantiza la seguridad en los movimientos ferroviarios dentro de la estación, al controlar el funcionamiento de agujas, señales y sistemas de detección de trenes.
Con esta actualización del software, ejecutada por Adif, se mejorará la expedición de trenes en Chamartín, se recuperará la vía 8 en sentido norte —que pasará a ser vía pasante— y se incrementará la capacidad de salida de trenes hacia el túnel de Recoletos.
Más información
- Línea C-1. Chamartín – Aeropuerto T4: sin servicio ferroviario todos los trenes desde inicio servicio hasta las 08.00 horas el domingo 09 de noviembre.
- Línea C-2 y C-7 desde Guadalajara y Alcalá de Henares como estaciones cabecera: finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerios donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-3 Aranjuez – Chamartín: desde Aranjuez finaliza el servicio en la estación de Atocha donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-4 con cabecera en Parla: finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerios donde realizarán las rotaciones.
- Líneas C-4a / C-4b con cabecera en Alcobendas/Colmenar finaliza el servicio en la estación de Universidad Cantoblanco donde realizarán las rotaciones. Desde Univ. Cantoblanco se continuará en autobús hasta Chamartín.
- Líneas C-8a / C-8b / C-7 desde Príncipe Pío: finaliza el servicio en la estación de Pitis donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-10 Villalba-Chamartín: desde Villalba finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerios donde realizarán las rotaciones.
