Los trenes de Cercanías no circularán este domingo por Chamartín hasta las 8 de la mañana

Por una actualización del software del enclavamiento de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, este domingo, la zona de Cercanías de esta estación no prestará servicio hasta las 8:00 horas. Durante las tres primeras horas de servicio, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán recorrido en Nuevos Ministerios, mientras que los de la C-3, con origen en Aranjuez, lo harán en Atocha.

Desvíos y estaciones sin servicio

Por el norte, los trenes de las líneas C-4A y C-4B tendrán como origen y destino la estación de Cantoblanco, donde se habilitará un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral.

Asimismo, los trenes de las líneas C-7 y C-8, procedentes de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán su recorrido en Pitis. Asimismo, la línea C-1, que conecta Chamartín con Aeropuerto T4, tampoco prestará servicio hasta las 8.00 horas.

Durante este intervalo, permanecerán sin servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia Chamartín-Clara Campoamor.

Renfe está informando a los usuarios de estas modificaciones a través de sus canales habituales de comunicación, como megafonía en trenes y estaciones, cartelería, web, redes sociales y WhatsApp.

Mejora del enclavamiento ferroviario

El enclavamiento es el dispositivo que garantiza la seguridad en los movimientos ferroviarios dentro de la estación, al controlar el funcionamiento de agujas, señales y sistemas de detección de trenes.

Con esta actualización del software, ejecutada por Adif, se mejorará la expedición de trenes en Chamartín, se recuperará la vía 8 en sentido norte —que pasará a ser vía pasante— y se incrementará la capacidad de salida de trenes hacia el túnel de Recoletos.