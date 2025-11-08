El Atlético recibe en el Metropolitano a uno de sus mayores enemigos en la era Simeone: nueve victorias en 19 partidos ante los granotas

Reina la felicidad en el Atlético de Madrid. Simeone parece haber dado con la tecla. El equipo vuelve a transmitir, y lo hace en el momento en el que la temporada empieza a tomar un rumbo que puede acabar siendo decisivo. Con un Julián enchufado, un Barrios que se gusta y un Giménez que ha devuelto la solidez defensiva a un equipo que parecía estar hecho de cristal, las cosas regresan a su cauce. Son ya tres encuentros ligueros saldados con victoria de forma consecutiva. Y con portería a cero. En Champions, la victoria ante el Union SG le valió para meter en dinámica a los menos habituales, una parte importante en la ecuación de cara a final de temporada. Hasta las noticias negativas son menos malas. Le Normand, que sufrió una aparatosa lesión ante el conjunto belga, apenas estará unas semanas de baja. Este sábado, nueva oportunidad ante el Levante (18:30 horas) en el Metropolitano para seguir la estela de Barça y Real Madrid.

Giuliano y Barrios marcan el camino

Si hay dos futbolistas que han devuelto al Atlético de Madrid la autoestima son Pablo Barrios y Giuliano Simeone. Uno con la pelota, el otro con la energía. El centrocampista se ha postulado como dueño y señor de la medular rojiblanca. Ni la lesión ante el Real Betis que lo alejó de los terrenos de juego durante unos días ha frenado su estado de forma. Todo pasa por Barrios en este Atlético de Madrid. Estas últimas actuaciones le han servido para recibir la llamada de Luis de la Fuente para vestir la camiseta de la selección español, sumando su segunda convocatoria de forma consecutiva.

"¿Qué me da Pablo Barrios? Barrios me da lo que se ve. Es un chico que está muy bien, que cada día crece más, tiene margen de mejora, aspira a más y es muy importante para nosotros. Es un jugador que tiene fuerza, trabajo, recuperación, es intenso, ataca, defiende, que recupera pelotas, que te las quita… hay que cuidarlo y él no tiene que escuchar todo esto que estamos diciendo de él para que siga manteniendo esa humildad que tiene y que le va a hacer aún mejor todavía”, se deshacía en elogios el técnico argentino hacía uno de sus futbolistas al término del encuentro ante el Union SG.

Un Barrios que se ha hecho fundamental en la estructura de Simeone, por todo lo que comenta el técnico y también por lo que no se ve, aquellos intangibles que tan necesarios son para un futbolista que dirige Diego Pablo Simeone. Y acompañando al '8', otro de los que lidera al conjunto rojiblanco es Giuliano. El argentino atraviesa su mejor momento de forma desde su llegada al profesionalismo. De la mano de su padre, ha encontrado su sitio, el costado derecho del Metropolitano. Pura inyección de esencia cholista para un equipo que tanto lo había añorado en las últimas campañas. Sumó un nuevo MVP en el partido ante el equipo belga, que demuestra su mejora en la toma de decisiones. Ya ha participado en ocho tantos esta temporada, pero, al igual que Barrios, lo que aporta más allá de las cifras lo sitúan en una posición privilegiada.

Un viejo enemigo que no se le da demasiado bien a Simeone

Necesitará del trabajo y la mejor versión de estos dos futbolistas Diego Pablo Simeone para derrotar al Levante, su rival este sábado en el Metropolitano. El conjunto granota es uno de esos que siempre le han complicado las cosas al técnico argentino. Desde su llegada al banquillo del Atlético de Madrid, se ha medido en 19 ocasiones al conjunto valenciano. Nueve de ellas, menos de la mitad, se saldaron con victoria rojiblanca. De las diez restantes, cinco empates y cinco victorias para los azulgrana. Unas cifras excesivamente pobres para un conjunto de la talla del Atlético de Madrid. El último precedente sonríe a los valencianos. Un partido en el Ciutat que acabó 1-0 con el gol de Gonzalo Melero. Ese Levante bajó a Segunda División solo unos meses después.

A los mandos de este nuevo conjunto granota está Julián Calero, que ascendió al equipo la pasada temporada. “Vamos como creo que hay que ir a este tipo de partidos. Con la suficiente personalidad de que tienes que competir bien. Sabemos que si te haces pequeñito en estos campos no tienes ninguna opción", reflexiona el técnico levantinista en la previa del encuentro. "Este tipo de partidos necesitan manejos especiales. Significa que no vale cualquier cosa ni de cualquier manera. Es un estadio imponente, el que no ha jugado ahí puede sentir vértigo. El verde es el mismo a pesar de la grada. Ya hemos jugado con Madrid y Barcelona, sabemos de ese nivel, pero lo hemos hecho en casa, con el calor de nuestra gente. Ahora vamos a un estadio donde la gente empuja muchísimo.", advierte Calero.

Los que no podrán vestirse de corto son Robin Le Normand y Nico González, ambos causan baja por lesión. El central internacional por España dio el susto en el partido intersemanal de la Champions. Las primeras reacciones no invitaban al optimismo, pero finalmente el futbolista esquivó la rotura de cruzado y tan solo estará de baja un período de entre cuatro y seis semanas. Lenglet recuperará un hueco en el once inicial rojiblanco al lado de Giménez. El extremo argentino continúa con su proceso de recuperación tras caer lesionado ante el Sevilla por unas molestias en el sóleo. Entró en la convocatoria del partido en Champions y Scaloni le reclama con Argentina, pero las sensaciones no son buenas en torno al estado de salud de uno de los futbolistas que había caído con el pie derecho en la estructura rojiblanca.