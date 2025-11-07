Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración

Siete asociaciones vecinales del distrito de Fuencarral-El Pardo han presentado una alegación conjunta para pedir a la Comunidad de Madrid que reconsidere el actual proyecto de prolongación de la Línea 11 de Metro y recupere su trazado original hasta Avenida de la Ilustración, en el barrio madrileño de Peñagrande.

Según los colectivos, más de 120.000 vecinos del norte de Madrid quedarían fuera del futuro recorrido de esta línea si el Ejecutivo autonómico mantiene sus planes con el trazado de esta línea del suburbano, que prolonga la línea hacia Valdebebas, donde residen unas 30.000 personas.

Las entidades firmantes —Islas de Peñagrande (promotor de la iniciativa), La Flor, Begoña, Ur–Poblado Dirigido de Fuencarral, Montecarmelo, Barrio de Montecarmelo y Las Tablas— sostienen que el cambio aprobado en 2019 "rompe la coherencia" del proyecto inicial elaborado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) en el año 2006. Según han recordado, aquel trazado planteaba un recorrido semicircular desde Plaza Elíptica hasta el norte de la capital, pasando por Atocha, Conde de Casal, Ciudad Lineal, Arturo Soria y Chamartín.

Aquel plan planteaba un recorrido semicircular desde Plaza Elíptica hasta el norte de la capital, pasando por Atocha, Conde de Casal, Ciudad Lineal, Arturo Soria y Chamartín. Los colectivos lamentan que se haya "renunciado" a ese trazado, que —aseguran— respondía mejor a las necesidades reales de movilidad y conectaba grandes polos de empleo y servicios como los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, el entorno de las Cuatro Torres y el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Dos alternativas para mejorar la conexión del norte

En su alegación, las asociaciones plantean dos alternativas: cancelar la extensión hacia Valdebebas y destinar esa inversión a una línea específica para el barrio, o bien prolongar la Línea 11 más allá, conectando Sanchinarro, Las Tablas, Madrid Nuevo Norte, Herrera Oria y Avenida de la Ilustración.

El pasado mes de marzo, el Pleno de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo aprobó por unanimidad una propuesta vecinal en este sentido. Los vecinos defienden que esta conexión reforzaría la movilidad transversal de la red de Metro y equilibraría la oferta de transporte público entre el norte y el sur de la ciudad.

Por todo ello, las asociaciones piden a la Comunidad de Madrid que reevalúe el proyecto "a la luz de los datos demográficos y de desplazamientos actuales", con el objetivo de construir una red de Metro "más equilibrada, eficiente y coherente con la estructura urbana de Madrid".