CONTRATO DE TRES AÑOS
Transportes licita 25,4 millones para conservar más de 87 km de carreteras en Madrid
Los trabajos se centrarán en la autovía A-1, entre Las Tablas y Venturada; la carretera N-320, desde Venturada hasta El Casar (Guadalajara); y en diversos tramos de la M-12, A-1A, M-110 y N-1A
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto un contrato de conservación y explotación de carreteras en Madrid por un importe de 25,4 millones de euros (IVA incluido), aprobado en el Consejo de Ministros. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y un adicional de hasta nueve meses.
El objetivo es mantener más de 84,37 kilómetros de carreteras, incluyendo 39,15 km de autovías del sector nº1 de Madrid, y asegurar condiciones óptimas de circulación, vialidad y seguridad para los usuarios de la Red de Carreteras del Estado (RCE).
Tramos incluidos en el contrato
El mantenimiento abarcará carreteras estratégicas de la región:
- Autovía A-1: entre Las Tablas y Venturada (km 40,6 – 46,6).
- Carretera N-320: desde Venturada hasta el límite con Guadalajara, en El Casar (km 317 – 341).
- M-12: más de 1 km en Alcobendas.
- M-110: tramo de 1,2 km paralelo al aeropuerto de Barajas.
- N-1A: diversos tramos en San Sebastián de los Reyes y Fuente del Fresno (km 18 – 23).
El contrato incluye vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones, y mantenimiento de instalaciones.
Compromiso con la eficiencia energética y reducción de emisiones
Los pliegos de licitación incorporan medidas para reducir la huella de carbono de la gestión de las carreteras. Las empresas licitadoras deberán:
- Calcular la huella de carbono de cada tramo durante la ejecución del contrato.
- Presentar un plan de descarbonización en los primeros seis meses, con objetivo de neutralidad de carbono en cinco años.
- Implementar soluciones de eficiencia energética en instalaciones y flotas, como vehículos eléctricos, iluminación eficiente y sistemas renovables de calefacción.
Se estima que estas medidas permitirán reducir 71.640 toneladas de CO₂ al año, reforzando el compromiso del Ministerio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: infraestructuras sostenibles (ODS 9), transporte seguro y accesible (ODS 11), crecimiento económico y empleo (ODS 8), y eficiencia energética (ODS 7).
Modelo integral de conservación
El contrato seguirá un modelo mixto de servicios y obra, que combina la conservación ordinaria, la vialidad y seguridad, y el mantenimiento de instalaciones. Además, se prioriza la optimización de recursos públicos y la calidad del servicio al usuario, incluyendo:
- Información y programación del estado de la vía.
- Estudios de seguridad vial.
- Conservación de elementos funcionales de la carretera.
Este plan estratégico busca garantizar que las carreteras madrileñas se mantengan en condiciones óptimas, fomentando la movilidad segura y sostenible para todos los ciudadanos.
