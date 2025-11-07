Regalo navideño: Ifema sacará a la venta otras 30.000 entradas para el Gran Premio de F1 de Madrid

Tras haber vendido ya 50.000 tickets en preventa desde septiembre, Ifema pondrá a la venta anticipada otras 30.000 entradas adicionales para el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid por Navidad, tal y como ha anunciado este viernes el presidente del Comité Ejecutivo del recinto ferial, José Vicente de los Mozos.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, De los Mozos ha defendido que la competición, que a su juicio es el segundo evento deportivo de mayor relevancia tras los Juegos Olímpicos - con 90 millones de espectadores por GP y 1.500 al año-, servirá para impulsar todavía más la “marca Madrid” y la “marca España” a nivel internacional.

Confiando en que será todo "un éxito", el presidente ha avanzado también que esta semana se firmarán “acuerdos relevantes” con AMES, TAG Heuer y el Atlético de Madrid, a los que se sumarán otras alianzas futuras que todavía no ha querido desvelar.

Obras dentro de plazo

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema se ha referido también a las obras de construcción del circuito, asegurando que "vamos bien, vamos en avance". Según De los Mozos, es "importante haber acelerado" en estos meses desde el inicio de los trabajos en abril, ya que "los inviernos nunca sabemos cómo vienen". Un invierno muy lluvioso podría retrasarlo todo, por lo que "ahora es el momento de acelerar", ha insistido.

El próximo 14 de diciembre, la FIA vendrá a "hacernos un chequeo de cómo van las obras", ha anunciado De los Mozos, aunque la fecha marcada a fuego en su calendario personal es otra: "Hasta que no vea la bandera el 13 de septiembre [...] yo no respiraré tranquilo". Mientras tanto, "vamos a seguir trabajando hasta el último momento", ha garantizado.