El pronóstico de la AEMET para el fin de semana en Madrid que ha pillado por sorpresa a muchos

Semana larga de nubarrones y lluvia intermitente en Madrid. La inestabilidad ha sido la constante en los últimos días que, eso sí, no ha dejado en la capital efectos tan adversos como los vividos en regiones como Cataluña, Galicia o Extremadura, donde las acumulaciones de agua han sido más que considerables. En el Manzanares, la lluvia débil y los chubascos han ido apareciendo y desapareciendo de manera intermitente en las últimas 48 horas. No obstante, el panorama será muy distinto de cara al fin de semana.

Según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la tarde de este viernes estará marcado por los chubascos y las tormentas en toda la Comunidad de Madrid, con algunas heladas en la Sierra una vez entre la noche. Las máximas no superarán los trece grados en ningún punto de la región, exceptuando Aranjuez y Alcalá de Henares, donde los termómetros alcanzarán los quince. A partir de esta próxima madrugada, sin embargo, la situación cambiará radicalmente.

Adiós a las lluvias: fin de semana plácido en Madrid

El cielo madrileño se despejará a partir de la próxima medianoche, en un adelanto de lo que se cierne sobre la capital en los próximos días: unas jornadas de sol radiante que permitirá a los madrileños disfrutar de un fin de semana al aire libre.

Este sábado y domingo las máximas se situarán en torno a los quince grados centígrados, un valor agradable para disfrutar de la calle y el campo con el único acompañamiento de una chaqueta. Las mínimas, eso sí, caerán hasta los dos grados en la madrugada del sábado al domingo. El inicio de la próxima semana será también plácido, sin previsión alguna de lluvias hasta, al menos, el próximo jueves.