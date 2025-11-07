La plantilla del Parador de Alcalá se concentra para reclamar la negociación del convenio

La plantilla del Parador de Alcalá de Henares, simultáneamente con las plantillas de los 97 establecimientos de la cadena pública hotelera repartidos por toda España, se han concentrado para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo.

Desde CC. OO. han explicado en un comunicado que "ya son cuatro años de negociación durante los cuales la empresa, presidida por la exministra Raquel Sánchez, aún no ha presentado el marco económico necesario para abordar de forma seria la negociación de mejoras con repercusión salarial".

En este sentido, el sindicato ha enfatizado que "no se entiende que, tras haber alcanzado resultados históricos en facturación y beneficios, la dirección no afronte la brecha salarial creciente que existe tanto respecto al sector público como al sector hotelero privado".

"En riesgo la viabilidad de la empresa"

Desde su punto de vista, "esta situación pone en riesgo la viabilidad de la empresa, provocando una fuga de talento y serias dificultades para atraer nuevo personal". Por ello, los sindicatos UGT, CSIF y CC.OO. han iniciado una campaña en redes sociales bajo los lemas #PorUnConvenioDignoYA en #Paradores, con el objetivo de visibilizar la situación de la plantilla.

Por otro lado, han advertido de que, "en caso de que la empresa no atienda estas reivindicaciones, se prevé la convocatoria de huelga durante las navidades".

Por su parte, CC. OO. ha incidido en que "el Parador de Alcalá de Henares, uno de los más potentes en volumen de negocio, cuenta con una plantilla cuyos salarios se sitúan por debajo de las tablas del Convenio de Hospedaje de Madrid para los niveles inferiores al tercero".