La panadería madrileña que regala una corona de la Almudena si cumples este requisito: "Buscamos atraer a nuevas generaciones y no perder nunca la tradición"

Pasado el día de todos los santos (1 de noviembre) llega el turno de celebrar la festividad de la Almudena para todos los madrileños. Se celebra este domingo 9 de noviembre y, por tanto, el día festivo se traslada al lunes 10 de noviembre. Homenajea a la Virgen de la Almudena, que es, junto con San Isidro, la patrona de la ciudad de Madrid. La Almudena está ligada a Madrid desde hace siglos. La historia cuenta que fue encontrada entre los muros de la muralla una imagen de la virgen. La talla había sido escondida en el siglo VIII por los cristianos ante una invasión que amenazaba la ciudad.

Entre las actividades previstas para la conmemoración del festivo, se anima a los ciudadanos a que acudan a la Catedral de la Almudena con ofrendas a la virgen durante los días previos. Durante la jornada festiva también se realizará una misa en honor a la virgen el 9 de noviembre a las 11:00 y, acto seguido, tendrá lugar la tradicional procesión por el centro de la capital en la que los ciudadanos podrán admirar la imagen de la virgen.

Un dulce en honor a la Almudena

En esta celebración cobra especial importancia un dulce muy vinculado a la patrona: la corona de la Almudena. Su historia comienza en 1978, cuando el gremio de pasteleros tomó la decisión de que su patrona tuviera un homenaje en forma de dulce. De esta forma nace este bollo esponjoso en forma de rosca que se asemeja a la corona de la Virgen. Este postre ya es un símbolo más de la tradición madrileña y, hasta el 9 de noviembre, se venderá en todas las panaderías de la ciudad en todo tipo de versiones diferentes, al más puro estilo roscón de reyes.

Este año, la panadería Turris, que cuenta con seis establecimientos repartidos por Madrid, afronta la celebración con una idea especial. Regalarán una corona a todas las personas llamadas Almudena que se acerquen a sus tiendas en cualquiera de los días 7, 8 y 9 de noviembre. "Es una promoción que hemos desarrollado este año por primera vez. Es un dulce típico de los madrileños y con este tipo de iniciativas podemos darle un impulso para no perder nunca esta tradición", cuenta a este periódico Sergio, gerente del local ubicado en la calle Eloy Gonzalo.

"Con ello buscamos dos cosas. Por un lado, que todas aquellas personas que tengan este nombre se sientan orgullosas de ello. Y también, por medio de esta promoción menos habitual, atraer a nuevas generaciones y mantener viva una de las festividades más reconocidas de la capital", añade Sergio. Y asegura que en tan solo unas horas de promoción vigente ya está siendo un éxito. "A lo largo del día de hoy, ya habían recogido su corona 22 personas", cuenta.

Por medio de esta iniciativa, los seis establecimientos Turris repartidos por la ciudad refuerzan su compromiso con las tradiciones al tiempo que elaboran productos de panadería y pastelerías de gran calidad.