Obras "en avance" y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema

Con la primera "capa negra" de asfalto ya colocada sobre 'La Monumental', la curva principal del trazado, las obras del circuito de Fórmula 1 de Ifema avanzan mejor de lo previsto. "Vamos bien, en avance", ha asegurado este viernes el presidente del Comité Ejecutivo del recinto ferial, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Los responsables han apretado el acelerador en los últimos meses en previsión de un posible invierno lluvioso que pueda retrasar los trabajos.

El siguiente hito en el camino llegará el próximo 14 de diciembre, cuando la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) visitará los terrenos para hacer un "chequeo" de cómo avanzan las obras, ha explicado De los Mozos. "Vamos a seguir trabajando hasta el último momento", ha garantizado el directivo, que no "respirará tranquilo" hasta que no vea la bandera de cuadros ondear el 15 de septiembre, cuando terminará la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid.

Antes de que llegue el gran día, la intención de Ifema es organizar una carrera “probablemente sin público” y “de menor categoría” que la Fórmula 1 para verificar el estado del circuito. "Hay que probar el asfalto en condiciones reales porque no quiero que se repita lo de Las Vegas, donde se levantó una tapa de alcantarilla y, al final, solo se hablaba de eso”, ha explicado De los Mozos. “En verano Madrid alcanza los 40 grados y, a esas velocidades, el asfalto puede sumar 10-15 grados más; hay que ver cómo responde”, ha apuntado.

A pesar de que no ha querido dar más detalles sobre la prueba por el momento, De los Mozos sí ha adelantado que están trabajando en esa posibilidad de la mano de la Federación Española y del CSD (Consejo Superior de Deportes), aunque la decisión final tendrán que consensuarla con la FIA. En todo caso, la prioridad es la homologación del trazado, por encima otros aspectos como la estética del deseado asfalto rojo, ha incidido, así como garantizar que “la obra esté correcta” y que “las instalaciones se monten en tiempo y forma”. Y es que “si hay un problema, todo el mundo mirará a Ifema", ha advertido De los Mozos sobre el peso reputacional del proyecto.

Por último, el presidente ha confirmado que varios equipos ya han mostrado interés en conocer el circuito y avanzado que trabajan en un concepto inédito: un ‘business paddock’. “Aún no está cerrado con FOM, pero queremos crear espacios de experiencia por escudería o por marcas con sus clientes. Tenemos 12 pabellones y, como en una feria, podría haber dos o tres con 1.500 metros para Ferrari, Williams, Tag Heuer… Esto hay que hacerlo con FOM, que es un monopolio y tiene sus marcas, así que cada paso debe ser con ellos”, ha zanjado.