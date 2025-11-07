BALONCESTO
La NBA confirma que Madrid será una de las 14 ciudades más formarán parte de su Liga Europea de baloncesto, prevista para 2027
España contará con dos equipos fijos, al sumar al de la capital española otro en Barcelona
La futura Liga Europea que impulsa la NBA en el viejo continente verá la luz en octubre de 2027, tendrá doce equipos permanentes, uno en Barcelona y otro en Madrid, así como cuatro más por méritos deportivos, según ha desvelado este viernes en Milán el director general de NBA Europa, George Aivazoglou.
Los doce equipos fijos se situarán en Milán y Roma (Italia), Londres y Mánchester (Reino Unido), París y Lyon (Francia), Madrid y Barcelona (España), Berlín y Múnich (Alemania), además de sedes en Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía), para mantener "un equilibrio también en valores como historia y tradición", según Aivazoglou.
"Fórmula semiabierta"
"Comenzaremos en octubre de 2027 con una fórmula semiabierta de 16 equipos: 12 permanentes y 4 por méritos deportivos; uno procedente de la Liga de Campeones de la FIBA, que es nuestra socia, y otros tres de ligas nacionales", ha explicado el ejecutivo durante un acto del 'Football Business Forum' de la Universidad Bocconi en Milán.
Y ha comentado al respecto, uno de los ejes del proyecto: "Sabemos que los campeonato nacionales ya no son como hace 20 o 30 años. Una de nuestras grandes ambiciones es elevar todo el ecosistema empezando desde la base de la pirámide: las ligas domésticas".
Más allá de los dieciséis equipos, Aivazoglou prevé en el futuro una nueva competición conjunta entre equipos de la NBA americana y de la NBA Europa.
"Quizás en el futuro, con una integración más orgánica, imagino un escenario con una competición como la 'NBA Cup' con cuatro equipos de la NBA y otros cuatro europeos. O quizá podamos crear una especie de competición mundial, como la que organizó la FIFA el verano pasado (Mundial de Clubes)", ha dicho en declaraciones recogidas por 'La Gazzetta dello Sport'.
