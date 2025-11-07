Qué hacer en Madrid esta semana: Mariana Enríquez en versión teatral, cine 'queer' por toda la ciudad, Festival Eñe...

EXPOSICIÓN. La pintura de Eloy Arribas La galería El Apartamento presenta La Tormenta, El Estanque y El Frutero, la primera muestra individual en este espacio de Chueca del pintor vallisoletano Eloy Arribas. Compuesta por más de treinta piezas, la exposición se presenta como una suerte de ensayo perceptual alrededor de la pintura, articulado en tres series que funcionan como ramas de investigación. De esta manera, sus secciones “tormenta”, “estanque” y “frutero” se despliegan en forma de metáforas visuales que sirven a su creador para explorar los matices entre poder, apariencia y mito en nuestros sistemas de representación, en un vaivén constante entre lo formal, lo residual y lo errático. Inclasificable tanto en fondo y forma, la obra de Arribas combina superficies desgastadas, una paleta contenida y el uso de la técnica del strappo (arrancar una pintura mural de la pared para transferirla a otro soporte), todo ello siguiendo una lógica que mezcla ritmo, improvisación y un claro interés por la materialidad, dando lugar a escenarios donde lo visceral se filtra sin más mediación que un “hacer” inevitable.

Más información Cuándo: Hasta el 6 de febrero Dónde: El Apartamento (C. de la Puebla, 4) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

'El estanque' (2025), de Eloy Arribas. / Cedida

CONCIERTO. Oneohtrix Point Never Si hay alguien capaz de convertir la electrónica de club en una experiencia espiritual, ese es Oneohtrix Point Never. El productor neoyorquino y alquimista sonoro aterriza este viernes en el Teatro Barceló para inaugurar su nuevo directo, que llega en un momento de transición importante, a tan solo unos días de la publicación de Tranquilizer, su nuevo trabajo que nace a raíz de una obsesión casi arqueológica: el descubrimiento de un vasto archivo de CDs de samples de los años 90 que había desaparecido de Internet Archive. Para la puesta en escena se alía una vez más con el artista visual francés Freeka Tet, y cuenta, además, con una telonera -si es que a estas alturas se puede decir así- de excepción: la artista griega Evita Manji, que presentará un set especialmente concebido para la ocasión entre el ambient y su electrónica experimental de glitchs y fantasía digital.

Más información Cuándo: 7 de noviembre Dónde: Teatro Barceló (C. Barceló, 11) Precio: 35 euros Web: pincha aquí

TEATRO. Las cosas que perdimos en el fuego Tras sacudir el panorama literario internacional con su pluma oscura, contagiada tanto de las letras góticas como de la realidad política de su Argentina natal, la obra de Mariana Enriquez llega ahora a las tablas en una versión teatral que confirma el potencial de sus cuentos fuera del papeloffset. Dirigida por el dramaturgo y director uruguayo-brasileño Leonel Schmidt, la pieza adapta Las cosas que perdimos en el fuego, el libro de relatos publicado en 2016 que consolidó a la también autora de Nuestra parte de noche como una de las voces más incisivas del fantástico contemporáneo. Tras obtener el beneplácito de Enriquez, Schmidt ha seleccionado seis cuentos para transformarlos en diálogos y añade un nuevo personaje: una antropóloga que funciona como hilo conductor entre ellos. Una obra por la que desfilan niños asesinados, feminicidios, ecos de dictadura, obsesiones enfermizas, violencia policial y otros elementos truculentos propios del terror social para mostrar al público la cara más aterradora de lo cotidiano.

Más información Cuándo: Del 7 al 9 de noviembre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 20 euros Web: pincha aquí

INFANTIL. Mi primer festival de cine Mi Primer Festival de Cine vuelve este noviembre con energía renovada y la mirada puesta en el futuro. Del 8 al 23, esta cita imprescindible en Madrid para el ocio en familia reafirma su vocación de acercar a la infancia un cine que desafía las fórmulas y despierta la sensibilidad artística desde los primeros años. La edición se inaugura con Olivia y el terremoto invisible, un relato sobre resiliencia y amistad y el primer largometraje stop-motion producido en España por una mujer: Irene Iborra. La Sección Oficial de Largometrajes combina títulos premiados con nuevo cine por descubrir, desde aventuras corales sobre la naturaleza hasta fábulas íntimas sobre la identidad que muestran la amplitud del cine animado contemporáneo. El resto del programa propone un viaje por distintas geografías, géneros y sensibilidades, con un homenaje al histórico al estudio francés Folimage, referente en la animación europea, sesiones temáticas exploran el fenómeno de la migración o los derechos de la infancia y adaptaciones literarias. Y, como apuesta experimental, el festival presenta este año ¡Bandas sonoras insólitas!, una iniciativa donde música, foley en directo y conciencia ecológica se funden para crear una experiencia disfrutable a cualquier edad y con los cinco sentidos.

Más información Cuándo: Del 8 al 23 de noviembre Dónde: Varias sedes Precio: Precio según sesión Web: pincha aquí

CINE. QueerCineMad Este año, el histórico festival madrileño de cine diverso cambia su nombre al de QueerCineMad, incorporando el término queer para enfatizar su carácter inclusivo y el propósito que la organización ha perseguido desde sus orígenes: el de proyectar realidades LGBTIQ+ en la gran pantalla y ser “casa, altavoz y punto de encuentro para cineastas, activistas, estudiantes y espectadores de todas las edades y procedencias”. Entre los estrenos más esperados figura Dreams (Drømmer), Oso de Oro en la Berlinale, donde el noruego Dag Johan Haugerud firma un retrato sutil y complejo del primer amor entre una alumna y su profesora. También se verá en primicia en España Enzo, de Robin Campillo, un drama social sobre las tensiones morales en la Francia rural. Brasil, país invitado, tendrá una presencia destacada con Ato Noturno, de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, Premio del Público en Berlín, que aborda el vínculo secreto entre un político en campaña y un joven actor. Desde Dinamarca llega Sauna, de Mathias Broe, Premio del Jurado en Sundance, con su inmersión en la contracultura de Copenhague. Completan la competición obras como Sabar Bonda, Summer’s Camera, Outerlands y Tesis sobre una domesticación, basada en el libro de Camila Sosa. La Sección Panorama, por su parte, propondrá relatos que dialogan con los cambios sociales actuales, mientras que el apartado documental pondrá el foco en memoria y creación. A todo esto se suma, además, DragCineMad Vol. III, una sesión de cortos y performances drag queen y drag king, un programa de encuentros con cineastas y la presentación en Madrid del documental David Delfín. Muestra tu herida, de César Vallejo.

Más información Cuándo: Del 11 al 23 de noviembre Dónde: Varias sedes Precio: Según sesión Web: pincha aquí

'Tesis sobre una domesticación', con la propia autora del libro original, Camila Sosa Villada, como protagonista. / Cedida

LIBROS. Festival Eñe Esta semana regresa a la capital la nueva edición del Festival Eñe, con un lema que más bien es una declaración de intenciones: Placer, una reivindicación subversiva. Porque, como señala su director artístico Jesús Ruiz Mantilla, “el placer es una forma de resistencia ante la prisa y la incertidumbre del presente”. Y es que leer, en pleno reinado del TikTok, es casi un acto revolucionario. A partir del próximo martes, Eñe 25 se desplegará por la ciudad con más de un centenar de invitados entre escritores, cineastas, científicos, artistas, chefs y músicos. El pulso del festival lo marcará el programa del Círculo de Bellas Artes, donde figuras como María Dueñas, Theodor Kallifatides, Virginia Feito o Rodrigo Cortés explorarán el placer desde la ficción, la memoria, la ciencia o el deseo. También habrá espacio para nuevas voces europeas, para la experimentación sonora y para la democracia como celebración compartida con motivo de los 50 años de España en libertad. A esto se suma un programa especial dedicado a las letras de Portugal, país invitado de honor de la edición, con la presencia de autores y creadoras como Lídia Jorge, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto o Patrícia Portela. Y como no solo de libros vive Eñe, también habrá encuentros en torno a la gastronomía de vanguardia, el cómic y la cultura visual, así como conversaciones en librerías y en los municipios de Alcobendas, Pinto y La Hiruela.

Más información Cuándo: Del 11 al 26 de noviembre Dónde: Varias sedes Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Vuelve el Festival Eñe, con el Círculo de Bellas Artes como su sede principal. / Cedida

DISEÑO. Nike, diseño en movimiento Los adictos a las sneakers y los amantes del urbanstreetwear tienen este mes una cita diseñada al dedillo: Nike. Diseño en movimiento, la primera muestra internacional dedicada a la marca deportiva más influyente del mundo. Tras su exitoso paso por el Vitra Design Museum, en Suiza, la exposición llega a Madrid de la mano de La Fábrica con un relato que, a pesar del inevitable aire corporativo y marquetiniano de una exposición de estas características, va más allá del logo para explorar esos fenómenos culturales y sociales que intervienen en el proceso de cómo entendemos el cuerpo, la competición o la moda urbana contemporánea. El público podrá así desde contemplar los prototipos de iconos de la marca como las Air Jordan o sus sonadas colaboraciones con Comme des Garçons o Virgil Abloh hasta máquinas que miden el movimiento, piezas pertenecientes a Rafa Nadal o Pau Gasol e instalaciones que explican los procesos de investigación del Nike Sport Research Lab. Un festín de cámaras de aire, tecnología puntera y diseño de vanguardia capaz de convertir un par de zapas en auténticas piezas de museo.

Más información Cuándo: Del 12 de noviembre al 25 de enero Dónde: TeamLabs (Plaza de San Martín, 1) Precio: 14 euros Web: pincha aquí

MÚSICA Y POESÍA. Sheila Blanco canta a las poetas Sheila Blanco vuelve a subirse al escenario para sumarse a una de las tradiciones más antiguas, la de cantar poesía. Lo hace a través de su propuesta Cantando a las poetas hispanohablantes del siglo XX, un repertorio en el que la salmantina rescata varios nombres de escritoras que quedaron relegadas a la última página de los anales de las letras. Tras prestar su voz en su último espectáculo a las poetas españolas de la Generación del 27, la compositora expande su mirada esta vez hacia América Latina para musicalizar los versos de autoras como la uruguaya Juana Ibarbourou, la colombiana María Mercedes Carranza o la peruana Magda Portal, al tiempo que revisita la figura de españolas como Elisabeth Mulder o Margarita Ferreras. Formada en piano clásico y bel canto, Sheila Blanco se ha consolidado como una de las voces más necesarias de la divulgación cultural a través de la música, un talento que quedó patente en sus virales cápsulas sobre la vida de compositores que nos acompañaron a muchos durante los días de pandemia.