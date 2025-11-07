Madrid propondrá el colegio Cardenal Herrera Oria como Escuela Europea Acreditada tras el rechazo del Ramiro de Maeztu

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya ha elegido centro para acoger la que será primera Escuela Europea Acreditada no solo en la región sino en toda España. Tras el primer intento frustrado el año pasado de establecerlo en el Ramiro de Maeztu, el departamento que dirige Emilio Viciana ha seleccionado el colegio público Cardenal Herrera Oria, en el Barrio del Pilar de la capital. Así lo ha confirmado el propio consejero en el transcurso de un desayuno informativo.

"Desde la Comunidad de Madrid hemos apostado por la enseñanza abierta y, en este sentido, hemos seleccionado ya un centro para la primera Escuela Acreditada Europea de España", ha anunciado Viciana. "Se trata del centro Cardenal Herrera Oria y hemos iniciado todos los trámites con el Ministerio de Educación y con el propio Consejo de Escuelas Acreditadas Europeas, que engloba a todos los ministerios de Educación de los países de la Unión Europea".

Las Escuelas Europeas Acreditadas son centros educativos que ofrecen el plan de estudios de las Escuelas Europeas y la posibilidad de obtener el Bachillerato Europeo con el fin de ofrecer una educación multicultural y multilingüe a los hijos de los funcionarios de las instituciones europeas, más sujetos a movilidad. De esta manera se busca una formación homogénea y equiparable entre los distintos países.

"Con respaldo de las familias"

La propuesta, aseguran fuentes de la Consejería de Educación, se lanza con el acuerdo del centro, perteneciente a la red bilingüe de la Comunidad de Madrid y que cuenta con un colegio de Infantil y Primaria y un instituto. Desde el departamento se insiste en señalar que han sido los responsables del propio centro quienes lo han solicitado "con el respaldo de la dirección, docentes, familias y toda su comunidad educativa".

Tras comprobar que la propuesta reunía los requisitos necesarios, añaden, la consejería ha presentado ya la candidatura ante el Consejo Superior de Escuelas Europeas. "La candidatura está ahora en estudio y aún tiene que superar varias fases, pero la acogida por parte de este organismo ha sido muy favorable”, trasladan.

De concretarse el proyecto, el Cardenal Herrera Oria sería el primer centro de España de estas características. Existe en Alicante, no obstante una Escuela Europea, vinculada con la sede allí de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE. La diferencia es que las Escuelas Europeas son centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros, mientras que las Escuelas Europeas Acreditadas ofrecen el mismo programa educativo pero siguen perteneciendo a la red educativa de los Estados miembros, en este caso a la red de la Comunidad de Madrid. En la actualidad existen 13 Escuelas Europeas y otras 24 Escuelas Europeas Acreditadas.

Madrid ya había intentado establecer una Escuela Europea Acreditada en el centro Ramiro de Maeztu, pero el proyecto se paralizó en junio de 2024 ante la oposición de las familias. El colegio e instituto de la calle Serrano ya había obtenido el visto bueno del Consejo Superior de Escuelas Europeas, peo padres de alumnos se movilizaron entonces y convocaron diversas concentraciones ante lo que entendían era un proyecto que afectaba al espacio disponible en el centro y que podía redundar en la calidad educativa.

La Consejería de Educación decidió entonces dar marcha atrás en la iniciativa. Según señaló entonces Viciana en la Asamblea de Madrid se buscarían "nuevas ubicaciones", una búsqueda que hoy se ha concreta en el Cardenal Herrera Oria.