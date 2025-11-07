Madrid se mantiene como la región con menor lista de espera quirúrgica: 49 días en 2025

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como la región española con menores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes, con una media de solo 49 días a cierre de junio de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad publicados este viernes. Esta cifra coloca a Madrid a la vanguardia en comparación con otras comunidades autónomas, donde los tiempos de espera son significativamente más largos.

Mientras que en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) la media de espera es de 118,6 días, los madrileños deben esperar 69,6 días menos. Además, Madrid destaca frente a otras regiones como Andalucía, donde la media de espera es de 160 días, o Cataluña, con 148 días. La diferencia es aún más notoria cuando se compara con otras comunidades autónomas, como País Vasco (61 días), Canarias (109 días) y Castilla-La Mancha (116 días).

La gestión eficiente de las listas de espera en Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, resaltó en un comunicado que la región presenta un tiempo de espera muy inferior al de otras comunidades, destacando que en Madrid solo el 0,5% de los pacientes superan los seis meses de espera para una intervención, frente al 19,6% en el resto del SNS. Además, en comparación con comunidades como Cataluña (30,3%), Canarias (17,2%) y Castilla-La Mancha (31,5%), la región madrileña se mantiene en niveles excepcionales.

A junio de 2025, el número total de pacientes en lista de espera quirúrgica en Madrid ascendía a 70.971, una cifra mucho más baja que en otras regiones con una mayor carga de pacientes, como Cataluña (202.114) o Andalucía (191.034). Con una tasa de 9,96 pacientes por cada 1.000 habitantes, Madrid se mantiene como la comunidad con la menor tasa de espera quirúrgica, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 17,35.

Comparativa de tiempos de espera por comunidades autónomas

Los datos publicados revelan que, además de Madrid, hay varias comunidades que se sitúan por debajo de la media nacional de espera quirúrgica, como Galicia (69 días), La Rioja (64 días) y Castilla y León (80 días). Sin embargo, la situación es más compleja en comunidades como Andalucía, Cataluña, Extremadura y Aragón, donde los tiempos de espera superan los 100 días.

Por otro lado, en cuanto a las consultas externas, Madrid también destaca por su eficiencia. Con una media de 63 días de espera para una consulta especializada, la comunidad se mantiene muy por debajo de la media estatal de 96 días, lo que representa una diferencia de 33 días.

La reducción de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud

A nivel nacional, el total de pacientes pendientes de intervención quirúrgica no urgente a finales de junio de 2025 alcanzó los 832.728, con una espera media de 118,6 días. Aunque la cifra es un 1,84% menor que en el mismo periodo de 2024, la reducción ha sido más destacada en Madrid, donde los tiempos de espera son considerablemente más bajos.

Entre las especialidades que más pacientes acumulan en listas de espera se encuentran la Traumatología (202.144 pacientes), Oftalmología (170.096 pacientes) y Cirugía General y Digestivo (140.289 pacientes). En contraste, las especialidades con menos demanda incluyen la Cirugía Torácica (2.918 pacientes) y la Cirugía Cardíaca (3.234 pacientes).

En cuanto a los tiempos de espera por especialidad, la cirugía plástica lidera el ranking con 259 días de media, seguida de la neurocirugía (173 días) y la cirugía vascular (160 días). Las especialidades con los tiempos de espera más cortos incluyen la cirugía cardíaca (57 días) y dermatología (69 días).

Nuevas iniciativas para mejorar la gestión de listas de espera

El Ministerio de Sanidad ha informado que está trabajando en un nuevo sistema de información sobre las listas de espera en colaboración con las comunidades autónomas. Este sistema permitirá mejorar la transparencia y facilitar comparaciones más precisas entre regiones, además de implementar medidas para reducir las demoras en la atención.

Mientras se desarrolla el nuevo sistema, se continuará publicando los datos actuales para garantizar la disponibilidad pública de la información y la transparencia en la gestión de las listas de espera.