Madrid advierte de que no puede acoger "ningún menor más" del "reparto forzoso" y "por sorteo" del Gobierno central

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido de que no puede acoger "ningún menor más" del "reparto forzoso" por "sorteo y contra su voluntad" porque sus centros están "absolutamente colapsados".

"Y vamos a hacer al Gobierno de España y a la ministra responsables de todo lo que pueda ocurrir si continúan con este reparto forzoso que, como digo, traslada a los menores por sorteo en contra de su voluntad y de su situación personal", ha espetado Dávila a su salida de la Conferencia Sectorial de Infancia.

La representante madrileña ha cargado contra el departamento encabezado por Sira Rego al negar que sea un "Ministerio de Infancia sino contra la infancia", que "lejos de adoptar decisiones que beneficien a los menores, adopta decisiones que van contra su interés superior".

Ha reprochado al Gobierno central que las comunidades autónomas ya han "colapsado" sus recursos y el sistema de protección del menor, por consiguiente, se ha "puesto en riesgo" por ellos.

El Ministerio quería que se abordara en este encuentro el real decreto de acogimiento que establece unas garantías comunes para centros de menores de acuerdo con las directrices de la ONU y las recomendaciones del Consejo de Europa. El mismo, según el Ministerio, marca como prioridad la desinstitucionalización, el acogimiento familiar, los centros pequeños y los entornos protectores.

Ante ello, Dávila ha tachado de "curioso" que si se aboga por que se puedan tomar medidas necesarias para que los menores estén en una familia de acogida o en su familia extensa o que retornen "luego se produzcan o se intente favorecer también a través de reales decretos la institucionalización de los menores".

"Eso ya lo hemos trasladado desde la Comunidad de Madrid porque resulta absolutamente incongruente la postura del Gobierno de España y del Ministerio de Infancia, como digo, que aboga por el acogimiento familiar pero luego también aboga por la institucionalización de estos menores", ha rematado.

Pese al rechazo de Madrid y del rsto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado que el Gobierno aprobará el real decreto para fijar garantías comunes en todos los centros de acogida de menores tutelados. "Han bloqueado en términos procedimentales la posibilidad de que hoy pudiéramos trabajarlo", ha afeado a los consejeros populares Rego, quien ha mostrado su "absoluta determinación" de aprobar el texto en Consejo de Ministros y ha recordado al PP que dicho real decreto no necesita ser ratificado en el Congreso de los Diputados.

La ministra ha concretado que el texto -al cual, según fuentes de Juventud, sí han enviado aportaciones durante el proceso de audiencia pública Galicia, Valencia, Murcia y Andalucía- pretende "ordenar con una serie de características de estándares mínimos" el sistema de protección. Entre otras medidas, propone que los centros de menores tengan menos de 10 plazas y que las comunidades autónomas tengan un número mínimo de plazas residenciales en función de la población, que de forma preferente sea una por cada 2.250 habitantes.

"Tenemos un problema. Estamos recibiendo noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos inaceptables", ha recordado Rego, quien ha asegurado que el reglamento planteado busca garantizar los derechos de los menores tutelados y de los trabajadores de los centros.

En ese sentido, la ministra ha concretado que también es necesaria la instauración de programas de acompañamiento de los menores y transición a la vida adulta, la construcción de entornos de bienestar, y la promoción de figuras de apego y estrategias de desinstitucionalización. "Lo deseable para cualquier niño o niña es que tenga derecho a estar en una familia, a ser posible, y que esté fuera de las instituciones", ha defendido Rego, quien ha subrayado que la sociedad tiene una "deuda" con estos menores.