Ifema espera alcanzar los 300 millones de cifra de negocio en 2026

Las previsiones de Ifema para el próximo año son ambiciosas: la dirección del recinto ferial prevé alcanzar los 300 millones de euros de cifra de negocio en 2026, tal y como ha asegurado este viernes su presidente, José Vicente de los Mozos, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Espera hacerlo, según ha explicado el directivo, enfocándose en las ferias y los congresos, principal área de negocio del recinto; a lo que se sumará el impacto que tendrá el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, que se celebrará por primera vez en septiembre del próximo año.

En su intervención, los Mozos ha sacado pecho de cómo la entidad ha pasado de 60 millones de facturación en 2020 a 234 el último ejercicio, reivindicado que actualmente "Ifema es el motor de Madrid y de España". Una afirmación sustendada por los datos: la actividad del recinto supone el 3,2% del PIB de la Comunidad de Madir dy está ligada a 47.000 puestos de trabajo en la región.

"Por cada euro que se factura en Ifema, se genera 25 euros la economía madrileña; y por cada empleo de Ifema, se generan 100 empleos de trabajo en la economía de Madrid", ha prsumido el presidente del Comité Ejecutivo, antes de subrayar que el foco de la entidad es "economía, Madrid, España".

El año 2024 fue todo un éxito para la institución, que facturó más de 230 millones de euros, una cifra un 30% superior a la de 2023. Los 740 eventos celebrados el pasado año le han permitido alcanzar un beneficio neto de 18,6 millones, lo que supone un crecimiento del 166% sobre el año anterior.