La DGT confirma un nuevo carril de acceso a Madrid en el que solo podrán circular los vehículos con 2 o más ocupantes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la incorporación a inicios de 2026 de un nuevo carril de acceso a Madrid. La principal novedad que incluye es que estará "vigilado con equipos de lectura de matrícula y de detección de ocupación", que serán utilizados para sancionar a aquellos conductores que viajen "solos" a través de él, así como a los que entren o salgan al mismo por lugares no permitidos.

Podría parecer un clásico carril VAO, existente ya en muchos accesos a grandes ciudades españolas. No obstante, este que dará acceso a la capital presenta varias diferencias con respecto a estos, enmarcadas en una nueva política de circulación que busca priorizar la ocupación.

Sin separación física del resto y solo en hora punta

La DGT lo ha anunciado como una "solución flexible y de bajo coste" a la saturación del entramado de carreteras madrileño, y parte con el objetivo de ser trasladada a otros corredores. La autovía A-2 lo estrenará en sus accesos y salidas a Madrid, y se ha concretado que el carril no tendrá separación física con el resto de la vía.

En cambio, se habilitará solo el carril izquierdo de la vía rápida en cada sentido, y durante veinte kilómetros, exclusivamente para la circulación de vehículos con dos o más ocupantes, así como para el transporte público, motocicletas y vehículos de emergencia. Los automóviles en los que solo circule una persona tendrán que hacer uso del resto de carriles.

El carril contará con esta función solo en hora punta, permitiendo la libre circulación durante el resto del día. Las primeras semanas funcionará en fase de pruebas, y prevé que se convierta en una ayuda fundamental para mitigar el colapso circulatorio de Madrid, por donde cada día circulan miles de coches con un solo ocupante. Estará señalizado con balizas luminosas a ras de suelo de color verde y ámbar, con marcas viales y carteles luminosos.

Los vehículos con sello Cero Emisiones tampoco podrán acceder

Los vehículos con etiqueta Cero Emisiones de la DGT tampoco no podrán ya circular libremente por él. Mediante esta nueva iniciativa, la DGT trata de aplicar una nueva política de movilidad que fomente el "tráfico compartido", es decir, priorizar la alta ocupación sobre las emisiones.