Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Se cumplen estos días 50 años del asesinato de Pier Paolo Pasolini, y se publica a modo de conmemoración la versión definitiva de este tema que en su memoria compuso Ennio Morricone en los años 90, donde incorporaba la grabación del poema Los italianos que el enorme intelectual y director de cine friuliano le había confiado personalmente. Pone los pelos de punta escuchar ahora a Pasolini, la voz siempre joven, reconviniendo a sus compatriotas, “este pueblo disociado desde hace siglos cuya suave sabiduría le sirve para vivir, pero nunca lo ha liberado”. Y resuenan todavía más estos días, en los que se recuerdan los oscuros hechos de Ostia, esas últimas palabras en las que parecía anticipar su final: “Yo muero, y esto también me perjudica”.