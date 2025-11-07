LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Catarata', de Bajocero X
Suena loquísimo. Pero, oye, basta una escucha para que Bajocero X se agarre con fuerza a tu cabeza. Al principio, te deja estupefacto. Pero, al minuto, como si de un chicle se tratase, regresa con más fuerza si cabe. Catarata es, posiblemente, juzguen ustedes mismos, su tema más representativo: frenético, volcánico, disruptivo. Tiene una chispa capaz de prender la mecha más resistente. Y eso, ojo, al menos por ahora, es su mayor aliado.
'La victoria', de Marlena
Con la sorna siempre bajo el brazo, Ana Legazpi y Carolina Moyano siguen alumbrando canciones que bien podrían poner la banda sonora a cada equinoccio. Frescas y desprejuiciadas, aunque con la pizca justa de acidez, el dúo continúa la senda de Me sabe mal, el pelotazo que ya acumula 81 millones de reproducciones. Han hecho del amor su tema estrella y, por el momento, no les va mal... en la música. El resto lo veremos en sus letras.
'Flores frágiles', de Talo Arístegui
Destino 48 fue la banda que acompañó a la generación de Talo Arístegui, ofreciendo canciones que reflejaban una época. Ahora, ya en solitario, a punto de lanzar su primer álbum, quiere aunar a todo aquel que siente como él: a veces, vacío; otras, eufórico. Dos emociones que le han permitido escribir canciones inteligentes, pero sobre todo audaces. Qué bien le sienta la fragilidad que abraza en sus letras. Tal vez, la única forma de hacerse fuerte.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Under Your Spell', de Desire
Cuando el próximo sábado peregrinemos a la Sala El Sol para ver en directo a Johnny Jewel, poco sabremos de lo que nos deparará la noche. El mago de los sintetizadores vintage, el tipo detrás de proyectos tan jugosos como Chromatics, Glass Candy o Desire, fundador del sello Italians Do It Better y aportador notable a bandas sonoras célebres (este corte sale de la de Drive) promete presentarse en solitario para repasar su carrera, pero a ver cómo lo hace sin las voces femeninas que le han acompañado siempre, y que le han dado a su música ese punto sexy y romántico inconfundible.
'Gran Prix', de Nala Sinephro.
Esta sí que no la vimos venir: The Rock y Nala Sinephro compartiendo cartel de una película. Que un bruto majo y rompetaquillas como Dwayne Johnson y una artista belga que hace un delicado jazz experimental hayan coincidido en un mismo proyecto es idea del director Benny Safdie, quien después de la alabada Diamantes en bruto se ha embarcado en esa película sobre boxeo diferente y autoral que es The Smashing Machine. ¿Y la música, que es lo que aquí nos interesa? Pues una notable banda sonora de tono meditativo en la que se alternan paisajes ambientales como este con pequeñas piezas de saxo y piano más evidentemente jazzeras.
'Introduzione (Gli italiani)', de Ennio Morricone y Pier Paolo Pasolini
Se cumplen estos días 50 años del asesinato de Pier Paolo Pasolini, y se publica a modo de conmemoración la versión definitiva de este tema que en su memoria compuso Ennio Morricone en los años 90, donde incorporaba la grabación del poema Los italianos que el enorme intelectual y director de cine friuliano le había confiado personalmente. Pone los pelos de punta escuchar ahora a Pasolini, la voz siempre joven, reconviniendo a sus compatriotas, “este pueblo disociado desde hace siglos cuya suave sabiduría le sirve para vivir, pero nunca lo ha liberado”. Y resuenan todavía más estos días, en los que se recuerdan los oscuros hechos de Ostia, esas últimas palabras en las que parecía anticipar su final: “Yo muero, y esto también me perjudica”.
- La capilla de Roma que El Prado ha reconstruido tras desaparecer en 1833: atesora siete frescos con la vida de san Diego de Alcalá
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- Más de 40 atracciones, pista de hielo y un belén gigante: así es el parque temático que no puedes perderte esta Navidad en Madrid
- La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
- Vuelve a la escena 'del crimen', y esta vez no necesita autorización: Rosalía regresa a la Gran Vía de Madrid para visitar a Broncano