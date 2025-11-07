Canarias cierra su gira empresarial en Madrid

El jueves 20 de noviembre, la ciudad de Madrid tomará el relevo de la gira de eventos empresariales impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca. La jornada se celebrará en el Casino de Madrid, en el Salón Príncipe, en un encuentro matutino que tendrá lugar entre las 09:00 y las 11:40 horas.

Madrid, un hub de innovación, tecnología y producción audiovisual fundamental en el tejido empresarial español, ha sido elegida como parada estratégica final en esta gira nacional. El objetivo es claro: presentar a las empresas madrileñas en fase de expansión las condiciones únicas y las grandes ventajas que ofrece el archipiélago para que puedan alcanzar "su mejor versión" como plataformas de negocio.

Bajo el título “Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión”, Proexca, en colaboración con Prensa Ibérica, ha diseñado un programa que busca crear sinergias directas con los sectores estratégicos del centro de España, incluyendo TICs, I+D+i, el gaming, la animación, y la industria aeroespacial.

El evento ofrecerá un espacio de diálogos y networking de alto nivel, donde los más de 70 asistentes podrán conocer de primera mano cómo las Islas Canarias se posicionan como un hub estratégico en el Atlántico.

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico madrileño. La conducción del acto correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado, con la visión estratégica de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y la bienvenida institucional de Alfonso Cabello, presidente de Proexca y viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias.

El evento reunirá en una mesa de debate a la economista María Dolores Rodríguez Mejías, directora de proyectos en AECONOMIA XXI, y a Xosé Zapata, presidente del Clúster de Animación y Creación Digital de la Comunidad de Madrid, Carlo D' Ursi, presidente de la Asociación Madrileña de Audiovisuales, y vicepresidente del Clúster Audiovisual de Madrid, entre otros líderes sectoriales. Contaremos además con un diálogo entre Martí Saballs y Carlos Fernández de la Peña, CEO de Telespazio Ibérica.

Esta parada en Madrid consolida la gira promocional de Canarias, que se posiciona como un destino con condiciones únicas para crecer y expandirse a nivel internacional.