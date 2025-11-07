Agricultura impone medidas restrictivas en 16 municipios madrileños para contener la gripe aviar

La Comunidad de Madrid se encuentra en una fase de alerta frente a la conocida gripe aviar tras la detección de, al menos, tres focos importantes en apenas un mes, entre los que destaca una granja con unas 450.000 gallinas en el municipio de Valdemoro.

Según la última actualización de la situación epidemiológica en la Unión Europea (UE), España concentra 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves de corral detectados en la UE entre el 1 de julio y el 5 de noviembre de 2025.

Mapa semanal de riesgo comarcal de incursión y supervivencia del virus de la IA en España según modelo de evaluación de riesgo desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

España se encuentra en el cuarto puesto de países con mayor número de focos de gripe aviar en aves de corral, por detrás de Alemania, Polonia e Italia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pide a las autoridades tomar nuevas medidas para reforzar la vigilancia y la bioseguridad.

En esta línea, la Comunidad de Madrid registró el pasado 22 de septiembre un foco en aves silvestres, con dos ocas contagiadas, en un parque del municipio de Alcobendas. Días después, el día 1 de octubre, se detectó un nuevo caso en la explotación de gallinas ponedoras en Valdemoro, anteriormente mencionada. En las semanas posteriores se localizaron nuevos focos en aves silvestres en municipios como Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada. El último, esta misma semana, ha tenido lugar en el Parque del Retiro de la capital con un pavo real infectado.

Los municipios madrileños afectados, según recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son 16: Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de la Oreja, El Escorial, Getafe, Hoyo de Manzanares, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, Rascafría, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Valdemanco y Velilla de San Antonio.

Zonas de Especial Vigilancia en la Comunidad de Madrid / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Nuevas medidas adoptadas

El Gobierno, ante la previsión de la bajada de temperaturas en las próximas semanas, época en la que el virus suele tener mayor actividad por la temporada migratoria de aves, y el peligro existente, ha optado por aumentar el nivel de riesgo y tomar medidas más restrictivas para su mitigación. Por ello, el próximo 10 de noviembre entrarán en vigor las nuevas medidas en las zonas más afectadas.

Se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre, excepto si la autoridad competente autoriza el mantenimiento de estas aves al aire libre con medidas y dispositivos de prevención que impiden la llegada de aves silvestres.

Queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo y la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

Se suspenden las exhibiciones, ferias, concentraciones o concursos de este tipo de aves, excepto si las autoridades consideran que el riesgo es mínimo.

Prohibición de utilizar agua para aves de corral que procedan de lugares a los que tengan acceso aves silvestres.

Se insta a la población que evite el contacto con aves silvestres enfermas o muertas, notificando este hecho ante la autoridad competente, y hacer un seguimiento epidemiológico a los trabajadores de granjas.

Las autoridades sanitarias recalcan que el riesgo para la población sigue siendo muy bajo ya que el subtipo H5N1tiene una capacidad muy baja de transmisión a los humanos, según los informes oficiales. El consumo de carne de aves o huevos perfectamente cocinados tampoco supone un riesgo para la salud.