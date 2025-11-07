NARCOTRÁFICO
16 detenidos, 60 kilos de cocaína y 5 millones: cae una red que introducía droga en Madrid con ayuda de empleados de Barajas
Es una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera
Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha permitido desarticular una organización criminal que introducía droga a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La red contaba con la colaboración de empleados de empresas del recinto aeroportuario de Madrid, que aprovechaban su acceso a zonas restringidas para sacar la droga simulando ser pasajeros.
En total, 16 personas han sido detenidas, acusadas de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos, según informan los tres cuerpos de seguridad.
Durante la operación se practicaron cinco registros -tres en domicilios y dos en trasteros-, en los que fueron intervenidos 60 kilos de cocaína ocultos en varios envíos de mochilas. Los agentes también se incautaron de más de cinco millones de euros en efectivo, una pistola, un fusil, un lanzagranadas, casi un centenar de detonadores y numerosa munición, además de artículos de lujo como dos vehículos de alta gama y diez teléfonos móviles.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la red y posibles ramificaciones en otros aeropuertos.
