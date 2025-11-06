Tensión en la Asamblea en pleno juicio contra el fiscal general: Ayuso denuncia que el "Gobierno moroso" de Sánchez debe 10.500 millones a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza este jueves contra el Gobierno durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una intervención marcada por la tensión política en medio del juicio al fiscal general del Estado. Ayuso criticado que la región se haya convertido en el "cajero automático" del "Gobierno moroso" de Pedro Sánchez, además de criticar que no haya dejado de "quitarle inversiones" a Madrid: "No han dejado de quitarnos inversiones, proyectos y presupuesto".

"Estamos levantando las cifras del Gobierno desde las comunidades autónomas del Partido Popular empezando por Madrid", ha señalado la presidenta, mientras que ha lamentado que, con esos fondos, se podrían "multiplicar salarios", "seguir bajando los impuestos" y, en definitiva, "traer prosperidad". En este sentido, ha reprochado al PSOE su voto en contra del presupuesto del Consorcio Regional de Transportes o las incidencias en el Cercanías, donde "cientos de miles de viajeros" se quedan a diario "atascados en los andenes".

Díaz Ayuso ha acusado al Partido Socialista de ser "lo peor que ha tenido España" y de haber llevado a cabo una gestión "ruinosa" de las instituciones del Estado y de utilizar el poder público para atacar a sus adversarios políticos. Según la presidenta madrileña, el PSOE es responsable de una degradación institucional y ética que, a su juicio, se refleja en los casos judiciales que afectan a dirigentes socialistas porque "son ustedes lo que se están defendiendo en los banquillos".

Durante su intervención, Ayuso ha asegurado que los socialistas "están defendiéndose en los tribunales" y les ha reprochado haber impulsado actuaciones contra fiscales, jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad. En ese contexto, ha sostenido que el PSOE representa "lo peor que ha tenido España".

La dirigente popular también ha criticado la gestión económica del Gobierno y señaló como ejemplo la situación de Telefónica, a la que acusó de haber sido perjudicada por decisiones impulsadas -según dijo- desde el ámbito socialista: "Todo lo que tocan, lo degradan".

Vox prefiere dar lecciones "desde la raza pura"

En la Asamblea Ayuso también ha dicho que Vox "no quiere gobernar" ni "se quiere responsabilizar de nada" porque está más cómodo "desde la raza pura, dando lecciones", que "complicándose y teniendo que asumir la situación que provoca el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así ha contestado, en el Pleno de la Asamblea, a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha denunciado la existencia de una "crisis de inseguridad" en la Comunidad de Madrid y ha exigido a la presidenta que "deje de ocultar a los madrileños quiénes están destrozando la seguridad" y cuánto dinero dedica a "mantener a criminales".