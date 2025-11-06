Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros

El Canal de Isabel II ha sacado a subasta 15 activos inmobiliarios distribuidos por distintos municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Madrid capital, Pinto, Torrejón de Ardoz, Leganés, Rivas Vaciamadrid y Buitrago del Lozoya. Las subastas, gestionadas a través del portal especializado Escrapalia.com, estarán abiertas hasta el próximo 16 de diciembre, según ha informado la plataforma.

En total, los activos suman 15.853 metros cuadrados de superficie y cuentan con un precio conjunto de salida de 4,2 millones de euros. El lote incluye 11 terrenos urbanos, uno rústico, dos locales comerciales y una vivienda.

En Madrid capital, se subastan seis solares urbanos de entre 300 y 1.200 metros cuadrados, situados en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en las calles Belice, Benisoda, Acebeda, Berzosa del Lozoya, Piñuecar y Arroyo de la Bulera. También en la capital, se ofrece una vivienda de 65 metros cuadrados en Ciudad Lineal, con un precio de salida de 450.000 euros, y un local comercial de 88,5 metros cuadrados en el mismo distrito por algo más de 450.000 euros.

Local en Madrid. / ESCRAPALIA

En Torrejón, Pinto y Rivas

En Torrejón de Ardoz, el Canal de Isabel II subasta dos solares urbanizables sectorizados en el Sector SUNP I.1 del Paraje, de 1.000 y 1.560 metros cuadrados, con precios iniciales de 409.890 y 640.491 euros, respectivamente.

En Pinto, Leganés y Buitrago del Lozoya, salen a subasta tres suelos urbanos de 2.336, 158 y 1.052 metros cuadrados, con precios de salida de 369.000, 5.500 y 7.200 euros. Por último, en Rivas Vaciamadrid se licita un local comercial de 94 metros cuadrados con un precio inicial de 185.000 euros.

Abiertas a particulares e inversores

Las pujas están abiertas a particulares, empresas e inversores, que pueden registrarse de forma gratuita en la plataforma. Para participar, es necesario realizar un depósito de garantía, reembolsable salvo para el mejor postor, que se descontará del precio final de venta.