Retrasos en la línea C-5 de Cercanías Madrid por una avería en uno de los desvíos: este es el tramo que afecta a los viajeros

Los trenes de Cercanías Madrid vuelven a sufrir retrasos una vez más. Esta vez, han sido los trenes de la línea C5 los que están registrando demoras por una avería en uno de los desvíos de Móstoles-El Soto.

Adif ya ha informado que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. Recuerda que puedes reclamar las incidencias acercándote al punto de Atención al Cliente más cercano o enviando un formulario en esta página web.

Estas son las alternativas para los viajeros

En ocasiones como estas, lo mejor es hacer uso del Metro de Madrid o de los autobuses interurbanos disponibles. Por mucha vuelta que demos en el cambio de recorrido, siempre será mejor que esperar a que se restablezca el servicio.

Recuerda que antes de salir de casa puedes comprobar las incidencias en tiempo real. Metro de Madrid dispone de una aplicación gratuita para Android y iOS que informa cuando hay circulación lenta (si una línea se demora más de diez minutos) y cuando se produce una interrupción del servicio superior a quince minutos.

Para Cercanías Madrid, la app de Renfe es la vía más recomendada para conocer esta información. Desde la sección 'Mis viajes', podrás consultar el trayecto exacto, las paradas previstas y el tiempo de demora del tren. También es posible activar avisos automáticos por correo electrónico cuando hay retrasos.