El proyecto de la RAE con la IA: un conjunto de herramientas lingüísticas para fortalecer la presencia del español en el entorno digital

La Real Academia Española (RAE) ha presentado este jueves LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), un conjunto de herramientas lingüísticas impulsadas por IA para fortalecer la presencia del español en el entorno digital. Éstas ya están siendo utilizadas por los equipos de la RAE internamente para su trabajo diario y próximamente podrán ser consultadas, en su versión pública, por toda la comunidad hispanohablante.

El acto lo ha inaugurado el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, que ha expresado su satisfacción tras varios años de trabajo: "Lanzamos la idea en 2019 en Sevilla, en presencia de sus majestades los Reyes. Fuimos pioneros en creer en la IA como herramienta que iba a variar nuestra manera de trabajar". "Hemos celebrado convenios con Google, Microsoft, Telefónica, entre otros grupos. Se trata de la creación de herramientas lingüísticas basadas en IA para fortalecer nuestra presencia en el entorno digita", ha apuntado Machado.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en la presentación de LEIA. / RODRIGO JIMÉNEZ

La plataforma de LEIA se encuentra alojada en una nube privada, apuntó la directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcaide, presente también en el acto. Esta nube lberga gran cantidad de los materiales lingüísticos de la RAE, y consta de dos partes diferenciadas: una privada, para el trabajo diario de los departamentos de la institución, y otra pública, a cuyas herramientas podrá acceder próximamente de manera libre y gratuita para su consulta todo aquel que lo desee a través de la página web de la RAE.

LEIA busca "mejorar la recopilación de materiales que reflejan la diversidad geográfica del español", ha proseguido Machado. "Somos de las primeras instituciones del mundo en integrar la IA en la tarea lingüística. Esta tecnología ya no es una opción, es una necesidad. No podemos concebir nuestro trabajo sin ella. Es una aliada indispensable para preservar y proyectar la lengua española". La académica y directora del proyecto, Asunción Gómez-Pérez, ha señalado que LEIA "instrumentaliza un objetivo mucho mayor del Gobierno: hacer presente nuestra lengua en esta nueva era. La IA bien utilizada nos puede arrojar grandes resultados y va a marcar un antes y un después en el progreso. La inteligencia artificial puede llegar a cambiar el orden de las cosas, incluso cómo ejercemos las profesiones".

Digitalización de fondos

Estas aplicaciones que LEIA contiene incluyen "la digitalización de fondos propios de la Academia relacionados con las llamadas fichas de punto rojo, unas papeletas lexicográficas de gran valor que designan la primera documentación que se tiene de una palabra y que deben su nombre al punto rojo característico con las que se marcan para su identificación; la observación de las palabras; consultas lingüísticas; herramientas de verificación lingüística; y recopilador de diversidad lingüística del español".

"Es necesario crear documentación en español, para que la IA pueda aprender. En ese marco está LEIA, para el crecimiento del español. El proyecto forma parte de algo mayor, con el objetivo de crecer cada vez más y disponer de corpus lingüístico en nuestro idioma", ha concluido Gómez-Pérez. "El año pasado arrancamos una gran iniciativa que era disponer de nuestra propia familia de modelos de IA. Ha sido posible porque teníamos el octavo superordenador más potente del mundo. Desarrollamos la familia de modelos ALIA, que sigue creciendo y la vamos a aplicar en usos de la administración pública".