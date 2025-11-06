OCIO
Plantas a 1€, cine con mirada femenina y mercadillos vintage: 8 planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid
De la feria bio más grande de España a un mercadillo icónico entre locomotoras, pasando por un ciclo de conciertos en honor a la Almudena y mucha música: así se vive Madrid del jueves 6 al domingo 9 de noviembre
Si quieres exprimir al máximo el puente de la Almudena en Madrid aquí tienes una brújula para no perderte: desde BioCultura en IFEMA —con compras conscientes, talleres y showcookings— hasta un maratón de cine con mirada de autora en el Festival Cine por Mujeres, y planes de paseo como el Mercado de Motores o la Gran Venta de Plantas.
Si eres más de exposiciones y música, a partir de esta semana podrás homenajear a Marilyn en Conde Duque o vivir el regreso histórico de Radiohead al Movistar Arena.
Mercado de Motores: vintage, diseño y food trucks entre trenes
Uno de los mercadillos más esperados de la capital vuelve el segundo fin de semana del mes con su mezcla infalible de moda, decoración, vinilos y piezas únicas en el Museo del Ferrocarril. Perfecto para pasear entre locomotoras históricas, picar algo en sus foodtrucks y encontrar cosas únicas.
BioCultura: el paraíso eco regresa a IFEMA
La feria de productos ecológicos y consumo responsable celebra su 41ª edición con un ambiente que mezcla compra consciente, catas, showcookings y charlas para todas las edades. Habrá cientos de actividades paralelas —de talleres a conferencias— que hace de cada jornada un día muy diverso y muy práctico. La entrada da acceso a la feria y a gran parte de la programación (algunas sesiones requieren inscripción previa), así que conviene consultar el horario antes de ir.
📆 Del 6 al 9 de noviembre
📍 IFEMA MADRID (Pabellón 9)
🔗 Compra tus entradas aquí
Gran Venta de Plantas: una jungla a precios mínimos
Si te gustan las plantas, este plan es irresistible: miles de especies —desde mini cactus a monstera XL— con precios que arrancan por debajo del euro y más de la mitad por menos de 10 €. Ideal para inaugurar o ampliar tu selva urbana sin vaciar la cartera. Suele haber colas en los primeros tramos de cada turno, así que conviene llegar con margen
Fiestas de la Almudena: procesión y corona en Plaza Mayor
La ciudad celebra a su patrona con agenda grande: música, ofrendas florales, actos en la Catedral y la tradicional degustación de la “corona de la Almudena” en la Plaza Mayor. Plan perfecto para vivir la fiesta como un madrileño más. El domingo 9 es el día grande: misa solemne al aire libre y procesión por el centro histórico. El sábado 8 se concentran las ofrendas y pasacalles en la explanada de la Catedral
📆 8 y 9 de noviembre de 2025 (actos principales el 9)
📍 Catedral de la Almudena y Plaza Mayor
🔗 Consulta el programa oficial aquí
Semana de la Ciencia: talleres y actividades
Desde el 3 hasta el 16 de noviembre se sucederan las actividades gratuitas de la mano de 3.200 profesionales de 700 instituciones científicas, universidades, hospitales, museos e institutos públicos. El objetivo es acercar la ciencia y la innovación a todos los públicos.
📆 Desde el 3 hasta el 16 de noviembre
📍 Varias ubicaciones
🔗 Consulta las actividades disponibles aquí
VIII Festival Cine por Mujeres: 70 miradas para descubrir
El certamen que reivindica la autoría femenina en la gran pantalla llega a su octava edición y apura sus últimos días en Madrid. Una invitación a ver cine premiado, descubrir nuevas directoras y disfrutar de pases especiales en varias sedes del centro, además de propuestas online complementarias.
Radiohead en el Movistar Arena: cierre a su regreso histórico
Tras siete años sin pisar escenarios españoles, Radiohead abre su gira europea en Madrid con cuatro fechas y un potente repaso a su repertorio más influyente. Si te quedaste sin verlos en 2018, esta es la ocasión: sonido de estadio, producción de primer nivel y un público entregado que convierte el show en experiencia colectiva.
Bonus expo para rematar el finde: Celebrando a Marilyn. 1926–2026
Si te sobra un rato, acércate a Conde Duque: la exposición gratuita recorre la imagen pública y privada de Marilyn Monroe a través de fotografías de grandes autores. El montaje se puede visitar en horario ampliado de martes a sábado y suma un pequeño ciclo de cine los jueves.
📆 Del 30 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026
📍 Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (C/ Conde Duque, 9)
🔗 Entrada gratuita. Más información aquí
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
- Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- La capilla de Roma que El Prado ha reconstruido tras desaparecer en 1833: atesora siete frescos con la vida de san Diego de Alcalá
- Más de 40 atracciones, pista de hielo y un belén gigante: así es el parque temático que no puedes perderte esta Navidad en Madrid
- La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
- Vuelve a la escena 'del crimen', y esta vez no necesita autorización: Rosalía regresa a la Gran Vía de Madrid para visitar a Broncano