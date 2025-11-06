Plantas a 1€, cine con mirada femenina y mercadillos vintage: 8 planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

Si quieres exprimir al máximo el puente de la Almudena en Madrid aquí tienes una brújula para no perderte: desde BioCultura en IFEMA —con compras conscientes, talleres y showcookings— hasta un maratón de cine con mirada de autora en el Festival Cine por Mujeres, y planes de paseo como el Mercado de Motores o la Gran Venta de Plantas.

Si eres más de exposiciones y música, a partir de esta semana podrás homenajear a Marilyn en Conde Duque o vivir el regreso histórico de Radiohead al Movistar Arena.

Mercado de Motores: vintage, diseño y food trucks entre trenes

Uno de los mercadillos más esperados de la capital vuelve el segundo fin de semana del mes con su mezcla infalible de moda, decoración, vinilos y piezas únicas en el Museo del Ferrocarril. Perfecto para pasear entre locomotoras históricas, picar algo en sus foodtrucks y encontrar cosas únicas.

📆 8 y 9 de noviembre 📍 Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) 🔗 Reserva tu entrada aquí

BioCultura: el paraíso eco regresa a IFEMA

La feria de productos ecológicos y consumo responsable celebra su 41ª edición con un ambiente que mezcla compra consciente, catas, showcookings y charlas para todas las edades. Habrá cientos de actividades paralelas —de talleres a conferencias— que hace de cada jornada un día muy diverso y muy práctico. La entrada da acceso a la feria y a gran parte de la programación (algunas sesiones requieren inscripción previa), así que conviene consultar el horario antes de ir.

📆 Del 6 al 9 de noviembre 📍 IFEMA MADRID (Pabellón 9) 🔗 Compra tus entradas aquí

Gran Venta de Plantas: una jungla a precios mínimos

Si te gustan las plantas, este plan es irresistible: miles de especies —desde mini cactus a monstera XL— con precios que arrancan por debajo del euro y más de la mitad por menos de 10 €. Ideal para inaugurar o ampliar tu selva urbana sin vaciar la cartera. Suele haber colas en los primeros tramos de cada turno, así que conviene llegar con margen

📆 Del 7 al 9 de noviembre 📍 Espacio 23 (C/ General Oráa, 23) 🔗 Consigue tu entrada aquí

Fiestas de la Almudena: procesión y corona en Plaza Mayor

La ciudad celebra a su patrona con agenda grande: música, ofrendas florales, actos en la Catedral y la tradicional degustación de la “corona de la Almudena” en la Plaza Mayor. Plan perfecto para vivir la fiesta como un madrileño más. El domingo 9 es el día grande: misa solemne al aire libre y procesión por el centro histórico. El sábado 8 se concentran las ofrendas y pasacalles en la explanada de la Catedral

📆 8 y 9 de noviembre de 2025 (actos principales el 9) 📍 Catedral de la Almudena y Plaza Mayor 🔗 Consulta el programa oficial aquí

Semana de la Ciencia: talleres y actividades

Desde el 3 hasta el 16 de noviembre se sucederan las actividades gratuitas de la mano de 3.200 profesionales de 700 instituciones científicas, universidades, hospitales, museos e institutos públicos. El objetivo es acercar la ciencia y la innovación a todos los públicos.

📆 Desde el 3 hasta el 16 de noviembre 📍 Varias ubicaciones 🔗 Consulta las actividades disponibles aquí

VIII Festival Cine por Mujeres: 70 miradas para descubrir

El certamen que reivindica la autoría femenina en la gran pantalla llega a su octava edición y apura sus últimos días en Madrid. Una invitación a ver cine premiado, descubrir nuevas directoras y disfrutar de pases especiales en varias sedes del centro, además de propuestas online complementarias.

📆 Hasta el 9 de noviembre 📍 Varias salas (centro de Madrid) 🔗 Compra tus entradas aquí

Radiohead en el Movistar Arena: cierre a su regreso histórico

Tras siete años sin pisar escenarios españoles, Radiohead abre su gira europea en Madrid con cuatro fechas y un potente repaso a su repertorio más influyente. Si te quedaste sin verlos en 2018, esta es la ocasión: sonido de estadio, producción de primer nivel y un público entregado que convierte el show en experiencia colectiva.

📆 7 y 8 de noviembre de 2025 📍 Movistar Arena Madrid (Av. Felipe II, s/n) 🔗 Compra tus entradas aquí

Bonus expo para rematar el finde: Celebrando a Marilyn. 1926–2026

Si te sobra un rato, acércate a Conde Duque: la exposición gratuita recorre la imagen pública y privada de Marilyn Monroe a través de fotografías de grandes autores. El montaje se puede visitar en horario ampliado de martes a sábado y suma un pequeño ciclo de cine los jueves.