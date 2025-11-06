Novedad para los dueños de perros en Leganés: ya no tendrán que pagar la tasa municipal por tenencia de mascotas

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha avanzado que el Ayuntamiento suprimirá en las Ordenanzas Fiscales de 2026 la llamada tasa por Prestación de Servicios Sanitarios de Animales Domésticos, que cargaba con 20 euros la inscripción obligatoria de mascotas en el censo animal.

"Es una Ley del PSOE que supone unos 20 euros, y nosotros vamos a eximir a los vecinos de pagarla porque no tiene sentido", ha insistido. Aun así, ha matizado que esto "no eximirá de la obligación de registrar a los animales, primero, para cumplir la Ley, y también para perseguir a incívicos que incumplen las normas".

Cuidado: el registro sigue siendo obligatorio

El alcalde ha insistido en que el objetivo es que el pago de la tasa no sea una excusa para no registrar a los animales, aunque este registro seguirá siendo obligatorio para localizar e identificar a los propietarios de animales en caso de pérdida o, incluso, de comportamientos incívicos.

Esta será una de las principales novedades que recogerá la nueva propuesta de Ordenanzas Fiscales de 2026 que el equipo de Gobierno llevará este viernes a un Pleno extraordinario, donde también se debatirá la rebaja de otros impuestos municipales.

En este sentido, la concejal de Hacienda, María Estévez, ha avanzado también la reducción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la Plusvalía Municipal, lo que "supondrá un ahorro medio de 300 euros en cada liquidación".

No obstante, "para aplicar estas rebajas necesitamos el apoyo en el Pleno de los grupos de la oposición, PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox", ha instado la concejal, "esperamos que esta vez sí tengan altura de miras para poder adoptar estas medidas en beneficio de los vecinos de Leganés". Además, también se va a llevar a cabo un cambio en la gestión del impuesto de la Plusvalía, que ahora mismo se realiza a través de autoliquidación.