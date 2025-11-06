Madrid y San Sebastián de los Reyes son los municipios con más pisos previstos en el Plan Vive y Getafe y Alcorcón donde más se han entregado

Definido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como "uno de los grandes desafíos" a los que se enfrenta no solo su gobierno, sino el de la mayoría de las grandes capitales de Europa, la vivienda se configura como uno de los asuntos centrales de la legislatura. Tanto que tras presentar un Plan de Choque hace año y medio, el Ejecutivo regional ha elaborado otro para el periodo 2026-2027. La baronesa madrileña lo adelantó en el pasado Debate del Estado de la Región y su equipo ha ido desgranando las 15 medidas que lo componen, pero faltaba ponerle el lazo de una presentación oficial, a lo que se procedió ayer en la Real Casa de Correos.

En presencia de casi todos los consejeros de su equipo de gobierno, de la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y de buena parte del sector inmobiliario regional, Ayuso enunció las iniciativas de este plan, centradas sobre todo del lado de la oferta. "Más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades" es el mantra. De ahí medidas como el incremento de edificabilidad y densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida sin necesidad de modificar los planes de ordenación urbana o la flexibilización del cambio de determinados usos de suelo si se van a destinar los terrenos a levantar casas con algún tipo de protección.

La estrategia pasa también por acelerar con el Plan Vive, la apuesta de colaboración público privada para poner en el mercado viviendas en régimen de alquiler a precio por debajo de mercado: la administración pone el suelo y establece las condiciones de precio y acceso y la iniciativa privada se encarga de edificar y de gestionar esos alquileres.

Lanzado en 2021, el Gobierno de Ayuso contempla hasta 14.000 inmuebles bajo este paraguas, en distintas fases de ejecución. La fotografía actual refleja un total de 13.874 viviendas en 27 municipios, de las que ya se han entregado 4.875. Otras 3.495 están en proceso de construcción. Hasta 3.404 se encuentran en proceso de licitación. Y el Ejecutivo regional prevé sacar a licitación otros 2.100 antes de terminar la legislatura en Villanueva de la Cañada, Alcalá de Henares, Madrid y San Sebastián de los Reyes.

Cuando se concreten esas licitaciones, Madrid, San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares serás los tres municipios con más viviendas previstas en el plan. En concreto en la capital serán 1.952, de las que 773 ya se han entregado en el barrio de Valdebebas. Otras 806 ya están en proceso de licitación en Los Ahijones, uno de los desarrollos urbanísticos del sureste. Y 373 más se prevén sacar a licitación antes de 2027.

En San Sebastián de los Reyes, entretanto, son 568 las viviendas entregadas mientras están pendientes de salir a licitación otras 1.068 para hacer un total de 1.636. Alcalá de Henares, por su parte sumará 1.023 entre las 736 ya terminadas y las 287 cuya construcción se espera poder sacar a concurso en este segundo tramo de legislatura.

Donde más pisos del Plan Vive se han entregado hasta la fecha, no obstante, es en Getafe, con 864 casas, y Alcorcón, con 822. En ninguno de los dos municipios se prevén por el momento más inmuebles de este plan regional.

Ya licitadas y en proceso de construcción hay en toda la Comunidad de Madrid cerca de 3.500 viviendas. Las grúas están particularmente activas en Navalcarnero, con 425 pisos ya en obras; Pinto, con 422, y Aranjuez, con 400. Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se afirma que una vez comienzan los trabajos la ejecución suele ser rápida, en parte por la incorporación de procesos industrializados de construcción, unos 18 meses.

Desperfectos y "alquileres excesivos"

En una o dos semanas se llevará a cabo la entrega de 300 pisos del Plan Vive en Móstoles. Y a lo largo de 2026 se prevé continuar con la finalización de más promociones. Particularmente habrán de entregarse aquellas que han recibido financiación de los Fondos Next Generation para fomentra la eficiencia energética en 10 localidades madrileñas, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Humanes de Madrid, Moralzarzal, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada, Velilla de San Antonio y Villalbilla, y que deben estar concluidas en junio del año próximo.

Pese a ser la apuesta decidida del Gobierno regional, el Plan Vive ha cosechado no pocas críticas por los desperfectos con que se han entregado algunas viviendas en localidades como Alcorcón o Getafe o por lo que se consideran precios de alquiler excesivo que ha llevado a varios postulantes a desistir cuando se les han adjudicado pisos del plan.

El pasado mes de mayo, un informe de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) señalaba que apenas atiende el 2% de solicitudes y que el grado de rechazo o desistimiento era bastante elevado, de hasta el 28%. El umbral de ingresos para poder optar está entre 12.500 y 63.000 euros anuales de la unidad familiar, y el precio de los alquileres varía en función del municipio o el tamaño del piso. Algunas de las horquillas manejadas van de los 415 euros a los 1.076 euros mensuales. No debe rebasar el 35% de los ingresos del inquilino.