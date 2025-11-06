Jueves de tregua en Madrid, pero que nadie se confíe: la lluvia regresará a la capital muy pronto

El temporal no termina de aterrizar en Madrid. Durante la tarde de ayer, los madrileños vivieron intensas tormentas en la capital durante unas horas. Sin embargo, el paso de estas precipitaciones fue fugaz en la región, al contrario de lo que está ocurriendo en comunidades autónomas como Galicia, Extremadura o Cataluña, donde se ha activado la alerta naranja por lluvias, tormentas y fuerte oleaje. En Barcelona, Tarragona o Lleida se esperan para este jueves hasta 40 mm en una hora, con granizo y posibilidad de inundaciones. En Galicia, por otro lado, lo que más preocupa en la jornada de hoy son las rachas de viento, que podrían alcanzar los 74 km/h y generar olas de hasta siete metros de altura.

Madrid no se ha llevado la peor parte. De hecho, la capital vivirá este jueves una jornada de lo más tranquila en el apartado de lluvias. Las temperaturas máximas, eso sí, experimentan un bajonazo importante, cayendo desde los diecinueve grados de ayer hasta los catorce que se alcanzarán a mediodía. Las mínimas, que en la pasada madrugada cayeron hasta los siete, también se resienten.

Este viernes, día de tormentas en Madrid

La lluvia regresará en la tarde del viernes. A partir de mediodía, las tormentas eléctricas se sucederán en la capital hasta bien entrada la noche. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de las fuertes acumulaciones que se darán sobre los adoquines madrileños que, eso sí, serán 'flor de un día'.

Y es que, al contrario de lo que ocurrirá en tras partes del país, en Madrid la lluvia solo hará acto de presencia el viernes. El sábado y el domingo el sol se dejará entrever entre algunas nubes dispersas, trayendo el buen tiempo de vuelta al Manzanares. Eso sí, las máximas seguirán rondando los quince grados, y las mínimas caerán hasta los dos. Por tanto, quien salga a la calle a disfrutar del otoño en la capital tendrá que ser previsor, y abrigarse bien para la ocasión.