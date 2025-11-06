El Gobierno de Almeida vuelve a incrementar el gasto social tras mantenerse estable en 2025

Los Presupuestos para 2026 del Ayuntamiento de Madrid verán la luz este jueves tras la aprobación de la Junta de Gobierno. A falta del desglose definitivo, este ejercicio volverá a subir el gasto en materia social, tras mantenerse estable en 2025 respecto al año anterior, impulsado por un nuevo aumento de la partida dedicada al Área de Políticas Sociales y el nuevo contrato de la ayuda a domicilio, el de mayor importe anual de todos los suscritos por el Gobierno municipal.

En 2022, el gasto social superó por primera en la historia la barrera de los 1.000 millones de euros (1.007), manteniéndose el ejercicio siguiente, con los presupuestos prorrogados por la falta de apoyo de Vox a la corporación municipal. Ya en 2024, con las primeras cuentas aprobadas en solitario por el nuevo equipo de Gobierno, el presupuesto en materia social volvió a crecer hasta los 1133 millones de euros, el récord hasta la fecha. Una cifra que se mantuvo prácticamente igual en los presupuestos todavía en vigor de 2025, en los que la partida fue de 1130 millones.

El Consistorio todavía no ha anunciado el montante total que dedicará este año al gasto en materia social - lo hará en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno-, aunque sí ha adelantado que la partida para Políticas Sociales, Familia e Igualdad volverá a crecer un 7,1%, el mayor aumento de todas las Áreas, hasta alcanzar los 402,9 millones de euros. "Una inyección económica que pone en valor, un año más, el marcado perfil social del presupuesto", según destacan desde el departamento de Economía y Hacienda, a la que se suma la primera de las dos anualidades del nuevo contrato de servicio de atención a domicilio (SAD).

Dotado con un 51% más de presupuesto que el anterior, el contrato supondrá un desembolso global de 667 millones de euros, de los que en 2026 se consignarán 335. Este importe servirá para prestar apoyo a personas mayores de 65 años, a menores de 65 con discapacidad y a personas con dependencia reconocida. Asimismo, el nuevo contrato prevé 16,2 millones de horas anuales de atención, un 19 % más, y un refuerzo del equipo profesional de 9.000 a 12.000 trabajadores.

Las prestaciones incluyen ayuda personal y doméstica (higiene, movilidad en el hogar, medicación, alimentación, limpieza, compra y preparación de comidas) y, previa valoración técnica, servicios complementarios de psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, podología y peluquería. Como novedades, se impulsa un programa específico contra la soledad no deseada y apoyo formativo, asesoramiento y terapia para cuidadores del entorno. Además, el contrato se divide en cuatro lotes (antes tres) para reducir desplazamientos, mejorar la estabilidad del personal y elevar la calidad de la atención.

El departamento liderado por José Fernández no será el único que disponga de más dinero. Todas las áreas de Gobierno verán incrementarse su partida presupuestaria, así como las áreas delegadas y los 21 distritos de la capital. Entre todos, las arcas municipales contarán con 6.500 millones de euros en el próximo ejercicio. "Son unos presupuestos que lógicamente vienen muy marcados por las grandes inversiones de la ciudad", aseguró ayer la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante un acto. La portavoz municipal adelantó que, más allá de las mastodónticas obras que jalonan la capital, los Presupuestos de la ciudad para el año también incorporarán las nuevas "ayudas de fomento de la natalidad", mientras que el área de servicios sociales se verá "muy reforzada"