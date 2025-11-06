Los estudiantes de ESO madrileños consumen menos alcohol, tabaco, vapeadores y cannabis que la media nacional

Los estudiantes madrileños de enseñanzas secundarias entre los 14 y los 18 años consumen menos sustancias adictivas que la media española, de acuerdo con los datos recogidos en la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) que elabora el Ministerio de Sanidad. En general, los jóvenes españoles son mucho más sanos que sus padres: ha calado el mensaje de que el alcohol, el tabaco y el cannabis son perjudiciales para la salud, de forma que su consumo está cayendo a mínimos históricos. El sondeo, realizado a partir de 35.256 entrevistas de 832 centros educativos, muestra, por ejemplo, que el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis.

En lo que respecta al consumo de tabaco en los últimos 30 días, Madrid presenta una prevalencia del 31,2 % frente al 15,5 % de media nacional. La mayor tasa se registra en Aragón con el 19,7 % y la menor en Melilla, con el 4 %. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, un 38,2 % de adolescentes madrileños afirma haberlos usado en ese mismo período, frente al 40,8 % del conjunto de España. Los que más los usan son los andaluces, con una tasa del 50 %, seguidos de los extremeños con un 49,9, frente al 16,7 % de los melillenses, que cierran la lista.

El 43,2 % de los adolescentes madrileños afirman haber consumido alcohol en los últimos 30 días, frente al 51,8 % en España. Los vascos son los que más beben (60,7 %) y los melillenses vuelven a estar en el furgón de cola, con un 16,7 %. Respecto a la forma de consumir alcohol, un 13 % de los madrileños aseguran haber tenido alguna borrachera en los últimos 30 días, frente a un 17,2 % nacional, y de nuevo con vascos y melillenses en los dos extremos.

Y uno de cada diez estudiantes de secundaria madrileños (un 10,1 % en concreto) asegura haber consumido cannabis durante el mes en el momento de hacer la encuesta. En el conjunto de España, la tasa al 11,6 % y encabezan la clasificación los vascos ( 16,7 %) y la vuelvan a cerrar los melillenses (6,3 %). El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia, aunque los datos de 2025 reflejan también un "descenso notable" respecto al año anterior, según destaca Sanidad.

Consumo de drogas entre estudiantes de enseñanzas secundarias. / EPE con datos del Ministerio de Sanidad

"La encuesta deja un mensaje optimista. Las políticas funcionan [...] Las nuevas generaciones están cambiando, cada vez son más conscientes de los riesgos, cada vez tienen nuevas formas de relacionarse y de entender el ocio. Tenemos la generación de jóvenes más consciente, crítica y saludable y tenemos que reforzarlo con políticas públicas", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de la encuesta.

El alcohol continúa siendo, sin lugar a dudas, la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la encuesta publicada en 2023 (tiene carácter bianual). Un mayoritario 73,9 % del alumnado declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida (frente al 75,9 % en 2023), el 71 % en los últimos 12 meses (frente al 73,6 %) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6 %). También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2 % de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8 % en 2023) y el 24,7 % ha practicado binge drinking –atracón de alcohol– (frente al 27,8 %), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000.

El consumo de tabaco también sigue una línea descendente y, en este caso, registra los niveles más bajos de toda la serie histórica. Por el contrario, el consumo de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado, aunque da signos de cierta estabilidad. De hecho, hay un ligero aumento en el consumo en los últimos 30 días (del 26,3 % al 27,1 %) y se observa un aumento en la percepción del riesgo: más de la mitad (el 57,3 %) de los estudiantes considera que su consumo esporádico puede perjudicar la salud, lo que representa un incremento de 18,5 puntos respecto a 2023.

También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos, con o sin receta) desde 2014: el 17,9 % del alumnado declara haberlos consumido alguna vez en la vida, lo que representa el primer descenso en esta sustancia desde 2014.

En cuanto a la edad en que se comienzan a consumir estas sustancias, los jóvenes madrileños se mantienen en la media nacional. Así, empiezan a fumar a los 14,1 años, llegando al consumo o diario a los 14,4. El consumo de alcohol es algo más temprano, a los 13,9 años, mientras que el cannabis llega algo más tarde, a los 14,8.

Por lo que respecta al consumo por sexos, al igual que ocurre en el conjunto de España, las chicas madrileñas consumen más tabaco y alcohol que los chicos, pero menos cannabis. Así, un 14,1 % de alumnas aseguran haber fumado en los últimos 30 días, frente al 12,3 % de alumnos. En el alcohol, ellas llevan la delantera con un 44,3 % frente al 42,,1 % de ellos; sin embargo, se emborrachan algo menos: un 12,9 % frente al 13, 2%. Y por lo que respecta al cannabis, un 15,6 % de los jóvenes afirma haberlo consumido, mientras que entre ellas el porcentaje se reduce al 12,7 %.

En términos globales en toda españa, las adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años consumen más drogas legales, como alcohol, tabaco e hipnosedantes, mientras que ellos lideran el uso de las sustancias prohibidas, como cannabis, cocaína, éxtasis o heroína. Las diferencias son más notables en el consumo de hipnosedantes como tranquilizantes y somníferos. La prevalencia del consumo con receta es siete puntos porcentuales más elevado en las adolescentes (16,7 % frente a 9,6 %). La brecha persiste en el consumo sin receta (8,9 % en chicas y 5,2 % en chicos).

Por el contrario, las drogas ilegales, con una prevalencia muy inferior, son más habituales entre la población juvenil masculina. Por ejemplo, ha consumido cannabis en el último año el 17,6 % de los chicos, cuatro puntos más que entre las adolescentes. Llama la atención, además, que, pese a que el consumo de casi todas las sustancias y drogas está descendiendo, el consumo de cocaína en hombres ha aumentado ligeramente. Así, ha pasado de un consumo en los últimos 12 meses del 2,7% en 2021 al 3,2% en 2025, mientras que en las estudiantes ha descendido del 1,5% al 1,3%.