Las cuentas de Madrid para 2026 rozan los 6.600 millones de euros y dedican por primera vez más de 1.000 a los distritos

Después de aprobar el año pasado los presupuestos "más inversores" hasta la fecha - dirigidos principalmente a sufragar las grandes obras en marcha en la ciudad-, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a abrir la mano de cara al próximo ejercicio. En 2026, las arcas municipales contarán con un total de 6.578 millones de euros, 301,1 millones más que en 2025, lo que supone un aumento del 4,8% respecto al ejercicio actual.

Se trata del "presupuesto más inversor desde el año 2008", tal y como ha destacado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves en la que ha dado cuenta del proyecto de Presupuestos junto a la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo. Si se incluye el sector público empresarial, las cuentas ascienden a 7.724 millones de euros.

No solo aumenta el presupuesto global, sino que lo hacen las partidas de todas las áreas y áreas delegadas, así como de los 21 distritos, que superarán los 1.000 millones de euros por primera vez en la historia de las cuentas madrileñas para "mejorar la vida de los barrios, cuestiones más cercanas del del día a día la calidad de vida de los vecinos". También será récord la inversión en materia de gasto social, que alcanzará los 1.271 millones, 141 más que en las actuales cuentas destinadas a "garantizar el bienestar de todos y que llegue a todos. En este gasto tendrá un peso clave el nuevo contrato de atención domiciliaria, que, con un crecimiento del 51% respecto al anterior se ha convertido en el contrato de mayor cuantía anual de todos los suscritos por el Consistorio.